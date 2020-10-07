Г. Карелова: Важно дать новый импульс развитию креативных индустрий

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации провел мониторинг действующего регионального законодательства в сфере народных художественных промыслов, сообщила вице-спикер СФ.

Совет Федерации провел мониторинг действующего регионального законодательства в сфере народных художественных промыслов (НХП), сообщила заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области комментируя итоги выставки каргопольской глиняной игрушки «Каргопольские бобки», прошедшей в верхней палате парламента.

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«В 66 регионах приняты соответствующие законодательные акты. В 72 регионах установлены места традиционного бытования промыслов. Однако практика показывает, что законодательное обеспечение нуждается в развитии», — сказала вице-спикер СФ.

В этой связи, отметила Галина Карелова, члены Временной комиссии СФ по развитию и сохранению НХП активно участвуют в доработке подготовленного Министерством промышленности и торговли РФ законопроекта, вносящего изменения в Федеральный закон «О народных художественных промыслах».

Цель вносимых изменений – защита промыслов, поддержка мастеров, творческих мастерских и коллективов

«Цель вносимых изменений – защита промыслов, поддержка мастеров, творческих мастерских и коллективов. Для сохранения народных художественных промыслов необходимо обеспечить защиту интеллектуальной собственности, повысить эффективность взаимодействия регионов с федеральным центром, создать инфраструктуру поддержки креативных индустрий и принять меры в направлении подготовки кадров для отрасли», — добавила вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя обратила внимание на опыт Ханты-Мансийского автономного округа. В июле текущего года принят первый региональный закон «О креативных индустриях», который вводит понятия креативных индустрий и креативного продукта, предусматривает имущественную, финансовую, информационную и образовательную поддержку креативных индустрий. «Закон вполне может быть рекомендован в качестве модельного акта и стать ориентиром по нормативному обеспечению развития креативных индустрий в регионах», — уверена она.

Галина Карелова также прокомментировала результаты первого фестиваля-форума «Российская креативная неделя», прошедшего при активном участии Совета Федерации. Неделя включала в себя более тысячи мероприятий по всей стране. Отдельная площадка в рамках деловой программы форума была посвящена обсуждению законодательного регулирования народных художественных промыслов с участием Временной комиссии.

«Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга поддержала предложение Временной комиссии провести в будущем году фест-форумы креативных недель в каждом федеральном округе. Это будут восемь площадок, восемь креативных пространств объединяющих федеральную компоненту и включенность регионов соответствующего федерального округа. Инициатива приобретает особую актуальность в свете решения Организации Объединенных Наций объявить следующий год — Международным годом креативной экономики», — заключила Галина Карелова.

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