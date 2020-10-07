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#Роскосмос#Главное#WorldSkills#Молодые профессионалы Роскосмоса07.10.2020 20:22

Завершилась соревновательная часть второго этапа Чемпионата

Свою работу завершили участники по компетенциям «Изготовление прототипов», «Охрана окружающей среды» и «Неразрущающий контроль» в рамках V Корпоративного чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020». Всего в трех компетенциях приняли участие 10 организаций Госкорпорации «Роскосмос»: НПО им. С.А. Лавочкина, ЦЭНКИ, ГКНПЦ им.М.В. Хруничева, НПО «Техномаш», Корпорация «ВНИИЭМ», НПК «Системы прецизионного приборостроения», Российские космические системы, Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва, РКК «Энергия» им. С.П. Королёва и НПО автоматики имени Н.А. Семихатова.

В этом году конкурсное задание по компетенции «Изготовление прототипов» включало в себя три модуля, которые были направлены на создание робота манипулятора с помощью компьютерной графики. Согласно конкурсному заданию по компетенции «Неразрушающий контроль», участникам предстояло составить технологические карты контроля и выполнить поиск несплошностей следующими методами неразрушающего контроля: ультразвуковым, радиографическим, визуальным и измерительным, капиллярным. По ходу выполнения конкурсного задания конкурсанты использовали ультразвуковые дефектоскопы, негатоскопы и прочие измерительные средства и приборы.

По компетенции «Охрана окружающей среды» участники на основе предоставленных справочных и нормативных документов производили инвентаризацию источников выбросов, сбросов образующихся отходов на предприятии, разработали план мероприятий по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, а также измерили уровень шумового воздействия от источника.

Оценку работ участников будут проводить сертифицированные эксперты с большим опытом участия в чемпионатах. Подведение итогов V Корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020» состоится в рамках церемонии закрытия, запланированной на 9 октября 2020 года в 19:00 по московскому времени.

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