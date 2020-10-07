Source: Russia Federal Space

#ВНИИЭМ#Главное#ДЗЗ#Михаил Хайлов#Сергей Собянин07.10.2020 17:07

Мэр Москвы открыл уникальный комплекс для морского флота во ВНИИЭМ

Мэр Москвы Сергей Собянин 7 октября 2020 года открыл универсальный испытательный комплекс электрооборудования для морского флота, созданный Корпорацией «ВНИИЭМ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Новый комплекс предназначен для испытаний электроприводов, электронасосов высокой и средней производительности и генераторов, устанавливаемых на судах морского флота России.

На открытии испытательного комплекса также присутствовали заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам Госкорпорации «Роскосмос» Михаил Хайлов и генеральный директор Корпорации «ВНИИЭМ» Леонид Макриденко.

«Сегодня мы отмечаем День московской промышленности, который является профессиональным праздником для 700 тысяч человек — работников крупных и средних производственных предприятий столицы. Несмотря на ущерб, который нанесла пандемия, московская промышленность продолжает успешно развиваться. По итогам января-августа 2020 года индекс роста в обрабатывающих производствах составил 4,8%», — отметил Сергей Собянин.

«Корпорация „ВНИИЭМ“ является один из ведущих предприятий Госкорпорации „Роскосмос“ по созданию космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. При этом ВНИИЭМ не теряет своих передовых позиций и в других исторических направлениях своей деятельности. Создание данного уникального комплекса для морского флота является тому подтверждением», — подчеркнул Михаил Хайлов.

По словам Леонида Макриденко, ВНИИЭМ является многопрофильным политехническим предприятием и работает в тех направлениях науки и техники, которые требует 21 век. Это космические технологии, это технологии атомной и газовой энергетики, это технологии морского флота. В состав комплекса входит более 600 типов и видов деталей и приборов трубопроводного, измерительного, запорного и вычислительного оборудования. Работу испытательного комплекса будет обеспечивать 21 специалист.

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