Павел Сорокин: «Партнерство между добычным и транспортным секторами является ключем к успеху в будущем»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 7 октября.- Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в церемонии начала торгов акциями ПАО «Совкомфлот», прошедшей на базе Московской биржи. В официальной церемонии начала торгов также приняли участие помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, председатель Совета директоров ПАО “Совкомфлот” Сергей Франк, генеральный директор – председатель Правления ПАО “Совкомфлот” Игорь Тонковидов и председатель Наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин.

Функционирование нефтегазовой отрасли, тесно связано остается одной из основ экономики, и планы по ее развитию и монетизации ресурсной базы сейчас колоссальны.Последние дополнения Налогового кодекса, предусматривающие реализацию комплекса стимулов, направленных на создание условий для обеспечение привлекательных инвестиционных условий для проектов в Арктике позволяют ввести в разработку ранее не рентабельные запасы, а также начать реализацию проектов по добыче и переработке углеводородного сырья, в том числе газоконденсатную часть арктическихз газовых месторождений, , ачимовские продуктивные отложения газовых месторождений, расположенных в пределах ЯНАО, нефтяные оторочки месторождений, расположенных на территории ЯНАО. Кроме того, развитие арктических территорий и логистики позволяют вводить новыедобычные кластеры: нефтегазовый в Таймырском Долгано-Ненецком районе, газовый на Севере Гыданскогополуострова, а также новые морские месторождения в акватории Карского моря, а также прилегающих к ним акваторий Обской, Тазовской и Гыданской губ.

«Арктические проекты являются одними из наиболее перспективных для России как с точки зрения конкурентоспособности, так и по своим запасам. Сегодня Россия, производя около 30 млн тонн сжиженного газа в год, к 2035 году имеет потенциал и необходимую ресурсную базу для производства уже 120 млн тонн в год. Чтобы это стало реальностью, нужен надежный партнер способный предоставлять качественные и конкурентоспособные услуги на долгосрочной основе. «Совкомфлот» за последнее десятилетие показал уверенный прогресс в области повышения эффективности своей деятельности, а также потенциал к трансформации вместе с трансформацией рынков. – В рамках развития национальных СПГ-проектов компания участвует в качестве заказчика в строительстве на отечественных судостроительных мощностях 15 танкеров-газовозов СПГ высокого ледового класса, а также 5 крупнотоннажных танкеров нового поколения, использующих газомоторное (СПГ) топливо в качестве основного.

Общий объем производства по предполагаемым проектам в Арктической зоне России составит более 3,7 трлн т сырья за период 2020-2050 гг, обеспечив до 24 трлн руб. инвестиций и 10 трлн руб. налоговых поступлений, ожидаемый эффект для смежных отраслей, включая судостроение, составит более 81 трлн руб.

Павел Сорокин добавил, что именно «эффективное партнерство между добычным и транспортным секторами является ключом к успеху в будущем». По мере нарастания глобальной конкуренции возможность сэкономить на себестоимости или день в пути и будет являться определяющим фактором для появления и развития проектов, считает он.

«Выход компании на биржу – это дополнительная возможность на мировой публичной арене подтвердить показанные результаты и возможность развиваться в рамках долгосрочной стратегии. Ресурс от публичного размещения акций позволит получить доступ к конкурентоспособному финансированию для обеспечения долгосрочного развития», – сообщил Павел Сорокин.

05.10.2020

Москва, 5 октября. – В целях информирования участников рынка о качестве нефти в порту Усть-Луга Минэнерго России сообщает, что, по информации ПАО «Транснефть», по состоянию на 00:00 05.10.2020 года содержание хлорорганических соединений в нефти, отгружаемой в порту Усть-Луга, составляет 1,0 ppm*.

01.09.2020

В Казани в режиме телемоста в эксплуатацию введены две новые АГНКС «Газпром» в Зеленодольском и Пестречинском районах Республики Татарстан.

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