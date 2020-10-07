Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника ГБУ «Дирекция «КС», заключившего государственные контракты по завышенной цене

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Севастополя утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего начальника государственного бюджетного учреждения «Дирекция «Капитальное строительство». Он обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, совершенное с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, руководитель государственного казенного учреждения «Капитальное строительств», которое впоследствии было реорганизовано в ГБУ «Дирекция «КС», утвердил конкурсную документацию на оказание услуг по разработке проектов строительства физкультурно-оздоровительных комплексов на территории города с завышенными требованиями к исполнителям.

По результатам проведенных конкурсов руководитель государственного учреждения заключил с субъектами хозяйственной деятельности 7 государственных контрактов на разработку проектной документации по цене, превышающей стоимость проектной документации повторного использования, на сумму более 75 млн рублей.

Указанные действия привели к необоснованному расходованию бюджетных денежных средств и затягиванию сроков исполнения работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации на 2016 -2020 годы».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Ленинский районный суд г. Севастополя рассмотрения по существу.

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