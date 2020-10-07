Прокуратура г. Санкт-Петербурга через суд добивается возврата квартиры в собственность 94-летней бывшей несовершеннолетней узницы фашизма

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Невского района г. Санкт-Петербурга провела проверку по обращению 94-летней местной жительницы, имеющей статус бывшей несовершеннолетней узницы фашизма, о нарушении ее жилищных прав.

Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись преклонным возрастом пенсионерки, убедила ее заключить с ней договор купли-продажи квартиры на улице Бабушкина в г. Санкт-Петербурге, в которой пожилая женщина проживала с 2006 года.

Пенсионерка не могла правильно воспринимать обстоятельства и последствия сделки, денежные средства за продажу квартиры не получала. Более того, продавать свое единственное жилье не намеревалась.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании недействительным договора купли-продажи, применении последствий недействительности сделки и обеспечительных мер в отношении квартиры.

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. После его вступления в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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