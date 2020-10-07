Прокуратура Камчатского края направила материалы для возбуждения уголовного дела о загрязнении водных объектов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Камчатского края в рамках проводимой проверки материалы в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в органы следственного комитета для возбуждения уголовного дела по факту загрязнения водных объектов в Камчатском крае.

Надзорные мероприятия продолжаются.

Ситуация находится под особым контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

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