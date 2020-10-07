Просроченная дебиторская задолженность за газ теплоснабжающих организаций Ростовской области за год увеличилась в два раза

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Новости проектов и регионов

7 октября 2020, 18:10

Долги за газ теплоснабжающих организаций (ТСО) обсудили накануне начала отопительного сезона на совещании в Правительстве Ростовской области. В совещании приняли участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко, заместитель губернатора Ростовской области-министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин, главы муниципальных образований.

Просроченная дебиторская задолженность ТСО в Ростовской области на 1 октября 2020 г. составляет 841,9 млн рублей. По сравнению с прошлым годом она увеличилась в 2 раза, составляла 420,3 млн рублей. Особую озабоченность вызывают Неклиновский, Мясниковский и Азовский районы, а также Новочеркасск, которые могут сорвать начало отопительного сезона.

МУП «ТНР» (Неклиновский район) на 1 октября 2019 г. не имел задолженности, а сейчас она составляет почти 8 млн рублей. ООО «МП „Коммунсервис“» (Мясниковский район) нарастил задолженность с 6,5 до 10 млн рублей. УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения (Азовский район) увеличило долг в три раза и сейчас он составляет 66,6 млн рублей. Просроченная дебиторская задолженность МУП «НТС» Новочеркасска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 144,4 млн рублей и составляет 194 млн рублей.

На совещании участники приняли решение войти в график погашения задолженности, подписанный губернатором Ростовской области и генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз».

«Мы выстроили свою работу так, чтобы максимально собрать долги с ТСО до конца года. Наша цель не отключать предприятия, а собрать долги», — сказал заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Павел Бережной.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» — основной поставщик природного газа всем категориям потребителей Ростовской области, входит в Группу «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром»).

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