Расширяются полномочия таможенных органов РФ и пограничных органов ФСБ п производству дознания

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Совет Федерации одобрил изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части расширения полномочий таможенных органов Российской Федерации и пограничных органов Федеральной службы безопасности по производству дознания.

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Как сообщила член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым , вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, согласно которым производство предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 2002 («Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий») Уголовного кодекса Российской Федерации, осуществляется в форме дознания.

Таможенные органы РФ наделяются полномочиями по производству дознания по уголовным делам о выявленных ими преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 2002 УК РФ.

Пограничные органы Федеральной службы безопасности наделяются полномочиями по производству дознания в части, касающейся преступлений, выявленных ими, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 2001 («Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов») и частью первой статьи 2002 УК РФ.

Выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частями второй и третьей статьи 2002 УК РФ, выявленных таможенными органами Российской Федерации и органами Федеральной службы безопасности, возлагается на указанные органы.

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