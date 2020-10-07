Сенаторы заслушали доклад Министра внутренних дел Российской Федерации В. Колокольцева

Source: Russia – Council of the Federation

Глава МВД РФ рассказал о мерах Правительства Российской Федерации по профилактике правонарушений и противодействию преступности.

В ходе «правительственного часа» на 489-м заседании Совета Федерации с докладом выступил Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

Глава МВД РФ рассказал сенаторам о мерах Правительства Российской Федерации по профилактике правонарушений и противодействию преступности.

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Министр акцентировал внимание на основных направлениях и результатах деятельности МВД РФ.

Он напомнил, что совершенствование единой государственной системы профилактики преступности и иных правонарушений отнесено Стратегией национальной безопасности Российской Федерации к числу приоритетных задач.

«Принятие соответствующего Федерального закона, определившего концептуальные законы этой работы, существенно повысило уровень ее организации, масштабы проводимых мероприятий и их эффективность», — отметил Владимир Колокольцев.

По словам главы МВД РФ, подчеркнул, что важным шагом стала передача сотрудникам полномочий по составлению административных протоколов о нарушениях, предусмотренных региональными законами. «Соответствующие соглашения заключены в сорока двух субъектах Российской Федерации, еще в трех – находятся в завершающей стадии подготовки».

Он также отметил создание необходимых условий для организации деятельности общественных формирований правоохранительной направленности и народных дружин. «В регионах установлены правовые основы их работы».

«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности отнесено к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. На сегодняшний день в каждом из них разработаны и реализуются государственные и муниципальные программы правоохранительной направленности», — напомнил глава МВД.

Владимир Колокольцев затронул тему финансирования правоохранительных мероприятий, меры противодействия семейно-бытовому насилию. В ходе выступления также подняты вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, государственного контроля в сфере миграции, противодействия экстремизму, расовой, религиозной вражде.

Министр внутренних дел РФ поднял темы укрепления экономической безопасности нашей страны, противодействия киберпреступности и незаконному обороту наркотиков.

Владимир Колокольцев ответил на вопросы сенаторов. Они, в частности, затрагивали темы кадровой политики органов внутренних дел в регионах, распространения незаконной информации в социальных сетях, в том числе и в отношении несовершеннолетних, противодействия нелегальной миграции, пресечения преступлений в сфере лесного хозяйства, размеров административных штрафов, пресечения незаконного доступа к базам данных граждан.

В дискуссии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края , член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников ИконниковВасилий Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Орловской области .

Выступил аудитор Счетной палаты РФ Олег Савельев.

По итогам обсуждения председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области представил проект Постановления СФ, который принят за основу.

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