Сенаторы обсудили тему горячего питания в школах, строительство зимних автодорог на Севере, дальнейшее развитие села

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе 489-го заседания СФ сенаторы высказались по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан высказалась на тему организации горячего питания в школах. По данным сенатора, все регионы нашей страны получили федеральные субсидии на организацию бесплатного горячего питания. устранению замечаний граждан и контролю за их исполнением. Законодатель обратила внимание, что на 2020 год на бесплатное горячее питание субъектам Федерации выделено 2,2 млрд руб. Из них — было востребовано 40 проц. объема выделенного на сентябрь. Лилия Гумерова просила сенаторов встретиться в субъектах РФ с региональными министрами финансов, просвещения для решения вопроса. Сенатор проинформировала коллег по теме выплат учителям за классное руководство.

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