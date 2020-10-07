Совет Федерации поддержал закон об исполнении бюджета Фонда социального страхования РФ за 2019 год

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил на заседании СФ А. Варфоломеев.

Сенаторы поддержали Федеральный закон «Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2019 год». На заседании Совета Федерации документ представил первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия .

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Законом утверждается отчёт об исполнении бюджета Фонда социального страхования РФ за 2019 г., утверждённого Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Согласно документу, по доходам бюджет Фонда за 2019 г. исполнен в сумме 770 618,5 млн руб., по расходам – 738 103,9 млн руб., что составляет соответственно 102,3 и 99,6 проц. к показателям, утверждённым указанным Федеральным законом. Бюджет Фонда исполнен с профицитом в сумме 32 514,6 млн руб.

В ходе обсуждения заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области поднял вопрос о возможности использования средств профицита Фонда социального страхования на организацию детского отдыха. По его словам, для этого можно применить механизм обратного трансферта из Фонда социального страхования в федеральный бюджет с последующим использованием этих средств на организацию летнего отдыха.

В этой связи дано протокольное поручение Комитету СФ по социальной политике, Комитету СФ по бюджету и финансовым рынкам, а также Комитету СФ по науке, образованию и культуре проработать данный вопрос.

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