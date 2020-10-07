Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное07.10.2020 08:26

Состоялась конференция «День космоса в Президентской библиотеке»

Вчера, 6 октября 2020 года, состоялась ежегодная конференция «День космоса в Президентской библиотеке», приуроченная к юбилейным датам отечественной космонавтки этого года: 65-летию со дня основания космодрома Байконур, 60-летию создания первого отряда космонавтов СССР и 50-летию начала работы «Лунохода-1» на поверхности Луны. В видеоконференции приняли участие молодые учёные, студенты и старшеклассники образовательных учреждений из Санкт-Петербурга и других городов Российской Федерации.

Мероприятие было открыто видеоприветствием космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера с борта Международной космической станции. «Мы хорошо видим из космоса, насколько красива наша планета, насколько хрупка наша Земля — наш общий дом. В этот знаменательный день мы призываем вас к совместному исследованию просторов Вселенной в наших общих интересах», — подчеркнули космонавты.

В рамках конференции состоялась онлайн-встреча с Героем России, лётчиком-космонавтом Александром Лазуткиным. Он рассказал участникам об экстремальных ситуациях при космическом полете, а также о знаниях и навыках, полученных при подготовке в отряде космонавтов. Александр Лазуткин также обратил внимание на важность реализации научно-образовательных проектов, помогающих молодёжи больше узнать о профессии космонавта.

О том, какие компетенции и личные качества необходимы для молодого специалиста российской ракетно-космической отрасли, чтобы добиться успеха в профессии, рассказали директор департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин и руководитель Школы юного исследователя космоса, доцент факультета Космических исследований Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Семён Панфёров.

В мероприятии также приняли участие подполковник запаса, заслуженный испытатель космической техники Российской Федерации, заслуженный испытатель космодрома Байконур Владимир Гапонов, разработчик дистанционно управляемых самоходных аппаратов-планетоходов Борис Гладких и вице-президент Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики России Олег Мухин.

Конференция «День космоса в Президентской библиотеке» была организована Президентской библиотекой при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» совместно с Федерацией космонавтики России.

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