С. Белоусов: Развитие водного транспорта напрямую связано с решением социальных и экономических задач

Source: Russia – Council of the Federation

Тема судостроения крайне важна и для страны в целом, и для многих субъектов Российской Федерации, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края подчеркнул, что тема судостроения крайне важна и для страны в целом и для многих субъектов Российской Федерации.

Сенатор прокомментировал вопросы, по которым выступил на 489-м заседании Совета Федерации в рамках «Часа корпорации» выступил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

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Сергей Белоусов напомнил, что Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с 2019 г. по поручению Председателя Совета Федерации уделяет особое внимание вопросам модернизации, строительства и ремонта судов рыбопромыслового флота. «В части реализации инвестиционных проектов по строительству рыбопромысловых судов и судов-краболовов мы уже видим определенные успехи и, с учетом профиля Комитета тщательно отслеживаем ситуацию».

В части реализации инвестиционных проектов по строительству рыбопромысловых судов и судов-краболовов мы уже видим определенные успехи и

Вместе с тем, регулярные оперативные совещания с участием представителей Министерства промышленности и торговли России и судостроительных заводов не позволяют то же самое сказать о развитии пассажирского и грузового речного транспорта, добавил сенатор. «Несмотря на то, что водный транспорт обладает неоспоримыми преимуществами, объемы грузовых и пассажирских перевозок с годами только снижаются. Одна из причин — стагнация внутреннего водного транспорта, который устарел и морально и физически», — сказал законодатель. Так, средний возраст речных судов в настоящее время составляет 30 лет.

При этом, напомнил парламентарий, Россия — страна с самой большой протяжённостью рек в мире −101,7 тыс. км. Речной транспорт предоставляет возможность транспортировки инертных тяжеловесных грузов в районы, не доступные для других видов транспорта. Сенатор привел в пример наиболее загруженную автомобильную трассу Барнаул-Бийск, разгрузить которую помогло бы развитие речного транспорта и водных путей. Это касается и популярных туристических маршрутов, за счет переключения трансферта с автомобильных дорог на Верховье Оби.

Как считает Сергей Белоусов, эта проблема актуальна для Западной Сибири и районов Крайнего Севера. Объем грузовых и пассажирских перевозок в Обь-Иртышском бассейне в последние годы лишь сокращался. Состояние портовой инфраструктуры судоходного участка реки Обь в границах Алтайского края также не позволяет эффективно решать стоящие экономические и социальные задачи.

Вместе с тем, заметил Сергей Белоусов, недавние поручения Президента РФ коснулись и водного транспорта. Это направление уже включено в перечень отраслей российской экономики в большей степени пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В том числе, речь также идет о докапитализации лизинговых компаний в сфере судостроения. «Это вселяет надежду на то, что вводимые механизмы стимулирования размещения заказов на российских речных судостроительных предприятиях и дополнительные меры поддержки для восстановления отрасли, безусловно, повлияют на повышение пропускной способности речного флота, а с развитием инфраструктуры Северного морского пути могут значительно измениться направление и объёмы грузопотоков в Обь-Иртышском бассейне», — подчеркнул парламентарий.

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