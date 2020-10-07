Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Космодромы#Байконур07.10.2020 12:31

Экипажи «Союз МС-17» провели контрольный осмотр корабля

На космодроме Байконур участники предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию провели вторую «примерку» — контрольный осмотр транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» в полетной комплектации. Его запуск запланирован на 14 октября 2020 года, в 08:45:04 по московскому времени со стартового комплекса площадки № 31.

После вводного инструктажа члены основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-64 по очереди занимали свои места в корабле, ознакомились с размещением полезного груза и снаряжения в спускаемом аппарате и бытовом отсеке, а также проверили работоспособность бортовых систем в тестовом режиме. После контрольного осмотра корабля они по традиции побывали в музее космодрома Байконур и оставили там свои автографы, а после посетили исторические здания, в которых на Байконуре жили Юрий Алексеевич Гагарин и Сергей Павлович Королёв.

В состав основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-17» входят: командир Сергей Рыжиков (Роскосмос), бортинженер-1 Сергей Кудь-Сверчков (Роскосмос) и бортинженер-2 Кэтлин Рубинс (NASA). Их дублеры — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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