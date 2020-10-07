Энергетическая неделя БРИКС пройдет с 10 по 16 октября

Source: Russia Ministry of Energy

С 10 по 16 октября в рамках председательства России в объединении БРИКС Минэнерго России совместно с заинтересованными организациями проведет Энергетическую неделю БРИКС.

Ключевым событием недели станет 5-ая встреча Министров энергетики стран БРИКС, которая состоится 14 октября под председательством Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака в формате видеоконференции. Министры энергетики стран БРИКС обсудят вопросы координации международных усилий по преодолению последствий пандемии в энергетическом секторе, содействия углублению энергодиалога между странами БРИКС, расширению технологического сотрудничества, а также результаты работы Платформы энергетических исследований БРИКС и планы по ее дальнейшему развитию. По итогам встречи планируется принятие Совместного коммюнике министров энергетики стран БРИКС, а также рамочного документа о развитии энергетического сотрудничества до 2025 года.

Откроет Энергетическую неделю стран БРИКС Международный фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче 10 октября в г. Саранске. Ключевыми событиями фестиваля станут «Диалог на равных» и Конференция БРИКС по энергосбережению и энергетической эффективности.

15 октября в Москве пройдет первое Ежегодное собрание Платформы энергетических исследований БРИКС, в рамках которой планируется представить первые аналитические продукты, подготовленные странами «пятерки». В рамках собрания запланировано выступление замминистра энергетики Антона Инюцына, а также экспертов Энергоплатформы из стран БРИКС и международных организаций.

Традиционный Молодежный энергетический саммит БРИКС, который запланирован на 16 октября, станет крупнейшим молодежным событием на пространстве БРИКС в области энергетики. Участие в работе Саммита в этом году примут делегации из всех стран «пятерки» в составе представителей ведомств, ответственных за реализацию энергетической и молодежной политики, свыше 150 молодых ученых и профессионалов из 40 ведущих университетов и отраслевых организаций. В рамках Саммита запланирована презентация третьего издания глобального молодежного исследования Молодежный энергетической прогноз БРИКС.

Все мероприятия Энергетической недели БРИКС, за исключением встречи Министров, которая пройдет в закрытом формате, можно будет посмотреть в прямом эфире.



Справочно:

Международный фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче



Ежегодное собрание Платформы энергетических исследований БРИКС



III Молодежный энергетический саммит БРИКС.

По вопросам рассмотрения участия в работе Саммита необходимо связаться с организаторами по электронной почте: summit2020 yeabrics.org.



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