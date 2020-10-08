А. Майоров: Вопрос эффективности системы государственного надзора в сфере ветеринарии приобретает все большую актуальность

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании, посвященном актуальным вопросам государственной ветеринарной службы.

Председатель Комитета Совета Федерации Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в заседании «круглого стола» по теме «Актуальные вопросы развития государственной ветеринарной службы в Российской Федерации». Мероприятие прошло в рамках XXII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

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«В современном мире значение ветеринарии — одно из определяющих факторов обеспечения продовольственной безопасности. От эпизоотического благополучия территории нашей страны напрямую зависит развитие и повышение эффективности производства и переработки животноводческой продукции и в конечном итоге выполнение показателей Доктрины продовольственной безопасности РФ в сфере производства продукции животноводства», — подчеркнул сенатор.

Алексей Майоров отметил, что в последние годы в России агропромышленный комплекс активно развивается. В условиях импортозамещения российское животноводство — одна из важнейших точек роста агропромышленного комплекса страны.

В условиях импортозамещения российское животноводство — одна из важнейших точек роста агропромышленного комплекса страны

Сенатор напомнил, что в соответствии с поставленной Президентом России задачей в ближайшие годы необходимо достичь величины экспорта продукции АПК не менее 45 млрд долларов в год. Это решается в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», являющегося составной частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

По словам законодателя, роль ветеринарного обеспечения экспорта животноводческой продукции АПК является во многом определяющей, ведь именно от него зависит успешное открытие рынков сбыта зарубежных стран.

Одним из основных препятствий развития этого сектора АПК парламентарий назвал неблагополучную обстановку по особо опасным болезням животных на территории страны. Для всех очевидно, какой ущерб могут нанести недостатки в организации системы ветеринарной безопасности, подчеркнул он.

В этой связи, Алексей Майоров обратил внимание на основные имеющиеся проблемы в сфере ветеринарии. Это, прежде всего, нехватка ветеринарных специалистов на селе. «Кадровый вопрос — очень важный, и, в первую очередь, на местах, где специалист должен выявить и по возможности предупредить угрозу распространения опасных заболеваний.

«Мы неоднократно в рамках парламентских мероприятий обращали на это внимание Правительства и органов исполнительной власти. Считаем, что поручение Президента о принятии системных мер к привлечению специалистов в области ветеринарии для работы в сельской местности с учетом опыта реализации программы «Земский доктор», поможет решить эту проблему», — отметил законодатель.

Все большую актуальность, сказал Алексей Майоров, приобретает вопрос эффективности всей системы государственного надзора в этой сфере. «В этой связи требуется принятие мер по созданию единой системы государственной ветеринарной службы в Российской Федерации», — уверен он.

Глава Комитета СФ напомнил, что основу ветеринарного национального законодательства составляет Закон РФ от 14 мая 1993 года «О ветеринарии». При этом анализ правоприменительной практики свидетельствует о необходимости его дальнейшего совершенствования с учетом накопленного опыта и выбранного вектора развития государственной ветеринарной службы Российской Федерации. «В конце прошлого года был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора», который упразднил региональный государственный ветеринарный надзор и наделил Россельхознадзор полномочием по осуществлению государственного ветеринарного надзора в полном объеме», — напомнил сенатор.

При этом Алексей Майоров обратил внимание, что этот закон непростой, вызвавший много вопросов со стороны регионов. «Документ активно обсуждался в нашем Комитете, но мы смогли найти компромиссное решение, которое обеспечит и учет интересов регионов, и создание эффективной системы государственного ветеринарного надзора», — сказал сенатор.

Парламентарий проинформировал, что на повестке дня профильного Комитета СФ реализация законодательных инициатив, направленных на совершенствование обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. «Отсутствие в России национальной системы, обеспечивающей идентификацию, учет животных и прослеживание продукции животного происхождения в серьезной степени сдерживает развитие экспорта», — считает Алексей Майоров.

Он также остановился на таком важном аспекте развития ветеринарного контроля, как переход на электронную сертификацию. «Мы приняли соответствующие изменения в законодательство, обеспечившие поэтапность и эффективность перехода к электронной ветеринарной сертификации», — напомнил сенатор.

«Нам необходимо определить эффективные механизмы решения отраслевых задач, направленных на создание условий для дальнейшего развития государственной ветеринарной службы страны», — подчеркнул глава Комитета СФ.

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