Воздействие COVID в режиме реального времени: поиск баланса в условиях кризиса

Source: IMF – News in Russian

Франческо Григоли и Дамиано Сандри

8 октября 2020 г.

(Фото: IMF Photo/Jeff Moore)

Одним из непреходящих уроков, извлеченных из пандемии COVID-19, является то, что любое устойчивое восстановление экономики будет зависеть от преодоления кризиса в сфере здравоохранения.

Наше исследование, представленное в последнем выпуске доклада «Перспективы развития мировой экономики», показывает, что введенные органами государственного управления меры самоизоляции, хотя и смогли успешно справиться с поставленной целью снижения заболеваемости, в значительной мере способствовали экономическому спаду и оказали диспропорциональное влияние на уязвимые группы населения, например, женщин и молодежь. Однако развитию рецессии во многом также способствовали люди, которые добровольно воздерживались от различных форм социального взаимодействия из страха заразиться вирусом. В связи с этим отмена мер самоизоляции вряд ли приведет к решительному и устойчивому росту экономики, если заболеваемость останется на повышенном уровне, поскольку добровольное социальное дистанцирование, скорее всего, продолжится.

Тем не менее проведенный нами анализ показывает, что можно достичь баланса в охране общественного здоровья, предотвращая при этом затяжной спад в экономике. Меры самоизоляции сопряжены с краткосрочными издержками, но могут обеспечить более быстрое восстановление экономики, поскольку снижают уровень заболеваемости и, следовательно, масштабы добровольного социального дистанцирования. Изучение среднесрочного влияния мер самоизоляции, а также надежности наших выводов является важной областью для дальнейшего исследования по мере развития пандемии и появления новых данных.

Экономический кризис и кризис в сфере здравоохранения сквозь призму оперативных данных

Мы проводим анализ влияния на экономику мер самоизоляции и добровольного социального дистанцирования с использованием двух высокочастотных замещающих показателей экономической активности: данных о перемещениях из Google и вакансий, размещенных на веб-сайте Indeed. Как показано на верхнем из приведенных ниже графиков, во всей использованной в анализе выборке из 128 стран меры самоизоляции и добровольное социальное дистанцирование оказали одинаковое воздействие на снижение мобильности в первые 3 месяца эпидемии в отдельной стране. Влияние добровольного социального дистанцирования было сильнее в странах с развитой экономикой, население которых легче может работать из дома или даже может позволить себе прекратить работу благодаря наличию личных сбережений и пособий по социальному обеспечению. Население стран с низкими доходами, наоборот, часто не может сделать выбор в пользу добровольного социального дистанцирования, поскольку не имеет финансовых средств, чтобы справиться с временной потерей дохода. Анализ вакансий дает аналогичную картину, показывая, что как меры самоизоляции, так и добровольное социальное дистанцирование оказали существенное влияние на падение спроса на рабочую силу.

Масштабное влияние добровольного социального дистанцирования на снижение мобильности и количества вакансий должно предостеречь директивные органы от отмены мер самоизоляции при повышенном уровне заболеваемости в надежде придать импульс экономической активности. Снижение рисков для здоровья представляется предпосылкой прочного и устойчивого восстановления экономики.

В этом отношении анализ показывает, что меры самоизоляции могут существенно снизить уровень заболеваемости. Их влияние оказывается особенно значительным, если меры самоизоляции принимаются на ранней стадии эпидемии в стране. На нижнем графике показано, что в странах, которые ввели меры самоизоляции, когда число случаев COVID-19 было еще низким, эпидемиологические результаты были намного лучше, чем в странах, которые стали принимать меры, когда число случаев заболевания уже возросло. В этой главе также отмечается, что для сдерживания распространения заболевания меры самоизоляции должны быть достаточно жесткими, таким образом, предполагается, что строгая и краткосрочная самоизоляция может быть предпочтительнее, чем мягкие и продолжительные меры.

Эффективность мер самоизоляции в снижении уровня заболеваемости в сочетании с выводом о том, что заболеваемость может нанести существенный вред экономической активности ввиду добровольного социального дистанцирования, говорит о необходимости переосмыслить распространенное мнение о том, что меры самоизоляции подразумевают компромисс между спасением жизней и поддержкой экономики. При противопоставлении спасения жизней спасению средств к существованию не учитывается тот факт, что эффективные меры самоизоляции, принятые на ранней стадии эпидемии, могут привести к более быстрому восстановлению экономики за счет сдерживания распространения вируса и снижения масштабов добровольного социального дистанцирования. Такие среднесрочные результаты могут компенсировать краткосрочные издержки мер самоизоляции, что в итоге даже может привести к положительному влиянию на экономику. Представляется целесообразным провести дополнительные исследования этого важного аспекта по мере развития кризиса и появления новых данных.

Влияние мер самоизоляции на уязвимые группы населения

Данная глава также способствует расширению свидетельств о том, что настоящий кризис оказывает диспропорциональное влияние на более уязвимые группы населения. Данные о мобильности, предоставленные телекоммуникационной компанией Vodafone по Испании, Италии и Португалии, показывают, что предписания оставаться дома и сопутствующие закрытия школ привели к более существенному снижению мобильности женщин по сравнению с мужчинами. Такое влияние в основном связано с тем, что на женщин ложится несоизмеримо большая нагрузка по уходу за детьми, что может мешать им работать, а следовательно, ставит под угрозу их возможности трудоустройства.

Данные компании Vodafone также обнаруживают, что меры самоизоляции, как правило, оказывают более сильное влияние на мобильность молодежи. На нижнем графике показано, что предписания оставаться дома привели к более резкому снижению мобильности людей в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 44 лет, у которых, как правило, есть маленькие дети, требующие заботы пока закрыты школы, и которые часто работают по временным трудовым договорам, которые с большей долей вероятности могут быть расторгнуты в период кризиса. Более серьезное влияние на эти группы населения грозит обернуться ростом неравенства между поколениями.

Поэтому необходимы адресные меры политики, такие как укрепление пособий по безработице и поддержка оплачиваемого отпуска для родителей, чтобы защитить более уязвимые слои населения и избежать усиления неравенства вследствие кризиса в долгосрочной перспективе.

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Франческо Григоли — экономист Отдела международных экономических исследований Исследовательского департамента МВФ. Ранее он работал в Департаменте по бюджетным вопросам и Департаменте стран Западного полушария МВФ, а также был приглашенным научным сотрудником в Колумбийском университете. Его исследования в основном сосредоточены на макроэкономической политике в режиме реального времени и ее результативности, динамике потребления и сбережений, ожиданиях, неопределенности, неравенстве доходов и эффективности расходов.

Дамиано Сандри — заместитель начальника Отдела международных экономических исследований Исследовательского департамента МВФ. Ранее он был старшим экономистом по Бразилии и участвовал в различных миссиях МВФ в европейские страны. Его исследования издавались в ведущих научных журналах и различных публикациях МВФ. Он является научным сотрудником Лондонского центра исследований экономической политики (CEPR) и заместителем редактора журнала «Экономический обзор МВФ» Он получил степень доктора экономики в Университете Джонса Хопкинса.

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