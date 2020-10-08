В преддверии отопительного сезона в Орловской области продолжается акция «Безопасное жилье»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 октября 2020, 14:50

С 1 сентября по 31 октября в Орле представители АО «Газпром газораспределение Орел», ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и сотрудники МЧС России проводят акцию «Безопасное жилье». Цель акции — проверить соблюдение населением требований безопасности при использовании газа и газового оборудования.

В ходе акции «Безопасное жилье» предусмотрены профилактические мероприятия по предупреждению нарушений требований эксплуатации, технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Еженедельно проводятся рейдовые мероприятия по заключению договоров технического обслуживания внутридомового/внутриквартирного газового оборудования с потребителями природного газа. В школах и колледжах газовики проводят уроки безопасности.

Совместный рейд с МЧС прошел по адресам, где отсутствуют договоры, газовое оборудование используется с грубым нарушением правил, что создает реальную угрозу жизни и здоровью близких и соседей. В итоге владельцы нескольких частных домов, отказавшиеся заключить договоры, остались без голубого топлива. Теперь для возобновления газоснабжения необходимо заключить договор на техобслуживание, привести газовое оборудование в соответствие с требованиями, к тому же, возместить расходы специализированной организации за отключение и подключение к газовой сети.

Все нарушения были зафиксированы рейдовой бригадой. Газовики и сотрудники Управления МЧС провели беседы с жителями домов о требованиях газовой безопасности в быту. В ходе рейда были распространены памятки о правилах пользования газовыми приборами.

С начала года только за отсутствие договора на техническое обслуживание была временно приостановлена поставка газа 174 абонентам области, в том числе 107 только в Орле и Орловском районе. Также проверены 982 ранее отключенных абонентов на предмет несанкционированного (самовольного) подключения. Из них — 29 самовольно подключились, они были незамедлительно отключены для предотвращения аварийно опасной ситуации.

Сотрудники МЧС России и специалисты газового хозяйства и в дальнейшем продолжат совместную работу по выявлению случаев нарушения использования газа, а добросовестным гражданам еще раз напомнят о необходимости соблюдения всех установленных требований безопасности.

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