В Республике Крым после вмешательства прокуратуры сироте предоставили благоустроенное жилье

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Прокуратура Первомайского района Республики Крым провела проверку исполнения законодательства об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Установлено, что житель Первомайского района относится к категории лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, и состоит на учете в качестве нуждающегося во внеочередном предоставлении жилого помещения.
Вместе с тем администрация района в нарушение требований законодательства не предоставила заявителю квартиру.
В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию района обеспечить сироту жильем.
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены.
В настоящее время молодой человек обеспечен квартирой.
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