В Республике Крым после вмешательства прокуратуры сироте предоставили благоустроенное жилье

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Первомайского района Республики Крым провела проверку исполнения законодательства об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что житель Первомайского района относится к категории лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, и состоит на учете в качестве нуждающегося во внеочередном предоставлении жилого помещения.

Вместе с тем администрация района в нарушение требований законодательства не предоставила заявителю квартиру.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию района обеспечить сироту жильем.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время молодой человек обеспечен квартирой.

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