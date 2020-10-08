В Совете Федерации обсудили социально-экономические вопросы последствий банкротства

Source: Russia – Council of the Federation
Профильные министерства и ведомства подготовили изменения в действующее законодательство.
Член Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса провел «круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)».
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Как сообщил, сенатор, в связи с нынешними социально-экономическими условиями, связанными с распространением коронавируса, Правительством уже приняты действенные меры, направленные на регулирование этой сферы. Но они носят временный характер. В связи с этим профильные министерства и ведомства подготовили изменения в действующее законодательство.
Речь идет об изменении применяющихся процедур банкротства, перераспределении обязанностей между лицами, участвующими в деле о банкротстве
По его словам, речь идет об изменении применяющихся процедур банкротства, перераспределении обязанностей между лицами, участвующими в деле о банкротстве, увеличении требований к компенсационному фонду, изменении к подходу оплаты труда управляющих, изменения порядка продажи имущества и так далее.
«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Круглый стол» на тему «О законодательном обеспечении предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с несостоятельностью (банкротством)»
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«Обсуждение изменений на стадии подготовки законопроекта позволит учесть все возможные риски при его принятии и заложить механизмы предотвращения возможных негативных последствий», — отметил сенатор.
Участники «круглого стола», рассмотрели практику применения федерального законодательства сфере банкротства и особенности действия законов и подзаконных нормативно-правовых актов в период ситуации, связанной с распространением COVID-19, обсудили новации, предлагаемые в законодательство, процедуру их внесения.
В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по социальной политике Маргарита Павлова, ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области представители Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, участники делового и банковского сообществ.