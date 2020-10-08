В филиале ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» проведен экологический мониторинг водного объекта

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 октября 2020, 13:30

В начале октября ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» завершило очередной сезон работ по экологическому мониторингу объекта водопользования — ручья без названия, впадающего в левый приток ручья Лесного (бассейн реки Набиль) и его водоохранной зоны на территории филиала компании — Киринского газодобывающего управления.

К работам по мониторингу водного объекта привлекалась специализированная сторонняя организация — ООО «Центр морских исследований МГУ им. М. В. Ломоносова». Объектами наблюдения являются поверхностная вода, донные отложения, а также состояние водоохранной зоны. В рамках мониторинга выполнялись работы по отбору проб и химико-аналитические исследования, а также инспектирование территории водоохранной зоны.

Регулярные наблюдения по данному направлению в компании осуществляются ежегодно с 2014 года, в период с мая по октябрь, в соответствии с Программой, согласованной отделом водных ресурсов Амурского БВУ по Сахалинской области.

По результатам мониторинга в 2020 году превышений разрешенного уровня воздействия на водный объект не зафиксировано, действующий режим эксплуатации технологического оборудования БТК Киринского ГКМ не оказывает существенного влияния на качество воды в природном объекте.

«Обеспечение экологической безопасности и сохранение окружающей среды при выполнении производственной деятельности — один из наших главных приоритетов», — отметил генеральный директор компании Валерий Гурьянов.

Справка

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». В рамках реализации Восточной газовой программы компания решает задачи по разработке месторождений Киринского блока сахалинского шельфа, в том числе Киринского и Южно-Киринского месторождений.

Освоение их запасов позволит в значительной степени обеспечить потребности Дальнего Востока России в энергоресурсах и создать условия для экспорта природного газа в страны АТР.

Впервые в истории газовой отрасли России добыча углеводородного сырья на Киринском газоконденсатном месторождении осуществляется с помощью подводного добычного комплекса.

В компании внедрены и функционируют интегрированные системы экологического менеджмента ISO 14001:2015, менеджмента безопасности труда и охраны здоровья OHSAS 18001:2007, менеджмента рисками ГОСТ Р ИСО 31000–2010, менеджмента качества ИСО 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001–2015). Коллектив предприятия составляет более 600 человек. Головной офис компании находится в Южно-Сахалинске.

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