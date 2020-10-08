Евгений Грабчак и Кристина Озган обсудили вопросы энергоснабжения Абхазии

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 8 октября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак в ходе рабочей встречи с Вице-премьером, Министром экономики Республики Абхазия Кристиной Озган рассмотрели вопросы обеспечения надежного энергоснабжения Абхазии.

В 2021 году запланирован ремонт оборудования Ингур ГЭС – основного источника энергоснабжения Абхазии. В связи с этим стороны обсудили поставку электроэнергии в Республику на время остановок гидроагрегатов в рамках ремонта.

В ходе рабочей встречи были также представлены результаты технического аудита объектов электроэнергетики Республики Абхазия, который российские эксперты провели по просьбе абхазской стороны. По итогам аудита будет сформирован перечень мер для улучшения состояния энергооборудования.

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