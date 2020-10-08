Игорь Краснов принял участие в 30-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов принял участие в 30-ом заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств.

Это заседание является юбилейным, в декабре 2020 года исполняется 25 лет со дня образования Координационного совета.

Мероприятие проводилось председательствующей стороной – Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан в режиме видеоконференции.

В работе заседания участвовали делегации генеральных прокуратур Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также представители Исполнительного комитета СНГ и Президент Международной ассоциации прокуроров Чхоль-Кю Хван.

Генеральный прокурор Российской Федерации в своем выступлении представил информацию о практике прокурорского надзора в Российской Федерации за исполнением законов о защите прав предпринимателей.

Им было подчеркнуто, что к настоящему моменту в России выстроена система, которая позволяет максимально прозрачно осуществлять контрольно-надзорную деятельность в бизнес-среде и органы прокуратуры в этой работе занимают особое место.

Игорь Краснов также указал, что действенным инструментом защиты бизнеса стал Единый реестр проверок, оператором которого законодателем определена Генеральная прокуратура.

По словам главы российского надзорного ведомства, ключевым фактором снижения давления на предпринимателей в последние годы стало введение моратория на проверки бизнеса.

«В июле 2021 года вступает в силу новый закон о госконтроле, разработанный с нашим участием. Он вводит в правовое поле такие новые форматы общения проверяющего и предпринимателя как мониторинговая закупка, выборочный контроль, рейдовый осмотр, инспекционный визит, и что важно – только с одобрения прокурора», – сообщил Генпрокурор России.

Он также отметил: «Нашими задачами видим реагирование на случаи бюрократического произвола: истребование излишних документов, навязывание ненужных согласований и платных услуг, нарушение сроков административных процедур. Кроме того, во исполнение поручения Президента Российской Федерации в прошлом году Генеральная прокуратура подключилась к работе единого Интернет-портала (цифровой платформе), предназначенного для рассмотрения обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов».

Также участники мероприятия обменялись информацией о передовых практиках работы по различным направлениям прокурорской деятельности, в том числе по надзору за следствием в прокуратуре, конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, противодействию транснациональной преступности, экстремизму, терроризму и другим транснациональным преступлениям, по расследованию трансграничных преступлений, а также о системах обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации прокурорских кадров.

В рамках повестки дня заседания также рассмотрены вопросы о состоянии преступности на пространстве СНГ, работы по обеспечению защиты прав граждан, практического исполнения международных договоров в сфере борьбы с преступностью, противодействия коррупции.

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В ходе заседания было сообщено об избрании Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова Председателем Координационного совета на следующий – 2021 год.

Генпрокурор России в этой связи высказал благодарность коллегам за оказанное доверие и отметил значимость претворения в жизнь прогрессивных практик организации прокурорской деятельности, информацией о которых стороны обменялись в ходе заседания.

Игорь Краснов выразил уверенность, что принятые решения будут иметь не формальное, а практическое выражение.

«Для этого важно использовать весь имеющийся у нас арсенал форм и средств взаимодействия, в том числе опыт консультаций по вопросам сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и по другим актуальным темам», – подчеркнул Генпрокурор России.

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В своем заключительном слове Игорь Краснов также коснулся темы Нагорного Карабаха, указав, что «только благоразумие и ведение диалога за столом переговоров позволят избежать гибели людей, пресечь нарушения закона и обеспечить мирное урегулирование конфликтной ситуации».

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