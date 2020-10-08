И. Рукавишникова: Технологии удаленного доступа при отправлении правосудия повысят уровень реализации права на судебную защиту

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий провела в режиме видеоконференции «круглый стол», посвященный этой теме.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела «круглый стол» на тему «Использование цифровых технологий удаленного доступа при отправлении правосудия».

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В обсуждении приняли участие представители Федеральной палаты адвокатов РФ, МВД РФ, региональных органов государственной власти, профильных вузов, экспертного сообщества.

Участники заседания рассмотрели задачи по цифровизации правосудия, стоящие сейчас перед судебной системой, возможность упрощения доступа граждан к правосудию посредством использования технологий видеоконференцсвязи, пути совершенствования действующего процессуального законодательства. в том числе установление требований к цифровой среде проведения судебного разбирательства, порядка идентификации участников процесса, порядка удаленного предоставления и исследования доказательства, обеспечение тайны совещания судей.

Ирина Рукавишникова отметила, что благодаря изменениям в Уголовный процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс об административном судопроизводстве участники судебных процессов могут обращаться в суды с заявлением о своем участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи в других судах по месту жительства или нахождения.

«Они могут реализовать данное право исключительно в случае наличия в дату судебного заседания технической возможности у иного суда, находящегося в доступном для них расположении, что сопряжено с многочисленными техническими трудностями», — отметила парламентарий.

«Также важно отметить, что идентификацию личности участника процесса проводит суд по месту нахождения лица, что означает необходимость прибыть в суд в любом случае. Однако, как мы знаем, не во всех случаях это возможно, и по субъективным, и по объективным причинам, таким как, например пандемия коронавируса. Вот почему сегодня появилась идея использовать личные средства связи для удаленного доступа к судам. Впервые она была озвучена моими коллегами – сенаторами Андреем Клишасом и Алексеем Русских».

Ирина Рукавишникова сообщила, что в настоящее время ведется законодательная работа, итогом которой должна стать возможность участия граждан в судебном процессе онлайн оттуда, где они находятся на данный момент – в офисе, из дома, в поездке и пр. с использованием личных средств видеоконференц-связи.

Для этих целей участникам процесса предлагается предоставить право заблаговременно до даты судебного заседания направить в суд соответствующее заявление и документы, подтверждающие их полномочия.

По ее словам, в случае удовлетворения судом такого заявления, в дату судебного заседания участники судебного процесса подключаются к системе видеоконференц-связи с помощью личных средств связи, в целях подтверждения своей личности авторизуются на портале государственных и муниципальных услуг, их личность и полномочия проверяются судом, после чего они могут быть допущены к участию в судебном заседании.

«Следует отметить, что в настоящее время в Министерстве юстиции совместно с иными государственными органами также разрабатывается законодательная инициатива, суть которой — усовершенствовать порядок подачи в суд электронных документов, а также возможность использования системы веб-конференций, позволяющей производить обмен информацией между судом и лицами посредством передачи видеосигналов в режиме реального времени из места нахождения участники процесса. При этом также предполагается возможность авторизации и подачи ходатайства через Единый портал госуслуг», — сказала парламентарий.

Ирина Рукавишникова отметила, что идея использовать личные средства связи для участия в судебном заседании имеет более широкий спектр применения, чем в условиях ограничительных мер вследствие объективных причин. «Ее реализация позволит в дальнейшем полноценно участвовать в судебных процессах лицам с ограниченными возможностями, а, значит, повысит уровень реализации права на судебную защиту таких лиц».

Изменения, которые внесены в законодательство, значительно упростили для граждан возможность получения нотариальных услуг через обращение к удобным и востребованным сегодня электронным сервисам

Сенатор указала, что уже начала формироваться практика по предоставлению нотариальных услуг в электронном виде. Изменения, которые внесены в законодательство, значительно упростили для граждан возможность получения нотариальных услуг через обращение к удобным и востребованным сегодня электронным сервисам.

«Круглый стол» на тему «Использование цифровых технологий удаленного доступа при отправлении правосудия»

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Ирина Рукавишникова

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«Круглый стол» на тему «Использование цифровых технологий удаленного доступа при отправлении правосудия»

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«Круглый стол» на тему «Использование цифровых технологий удаленного доступа при отправлении правосудия»

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Ирина Рукавишникова

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«Круглый стол» на тему «Использование цифровых технологий удаленного доступа при отправлении правосудия»

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Ирина Рукавишникова отметила, что у идеи использовать личные средства связи для установления доступа к участию в судебном заседании есть и минусы. Это, например, отсутствие возможности обеспечить достаточный уровень безопасности передаваемой через Интернет информации (в судах установлена государственная автоматизированная система «Правосудие», сигналы которой идут не через Интернет, а по локальной сети). Техническая возможность существующих систем ВКС государственной автоматизированной системы «Правосудие» не предусматривает проведение сеансов ВКС с иными средствами автоматизации, не входящими в нее.

Среди минусов также недостаточный уровень идентификации пользователя через портал Госуслуг, необеспеченность судов системами ВКС.

«В то же время задача упростить доступ граждан к правосудию сегодня требует реализации. Это объективная потребность нашего времени — сделать так, чтобы использование технологий видеоконференцсвязи повысило уровень защищенности наших граждан», — подчеркнула Ирина Рукавишникова.

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