Минспорт России и портал «Будущее России. Национальные проекты» запускают рубрику скетчей о спортивных объектах

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации и портал «Будущее России. Национальные проекты» запустили совместную рубрику в социальных сетях о строительстве и реконструкции спортивных объектов в регионах в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» под названием «Спортобъект».

«При помощи ярких скетчей портал «Будущее России. Национальные проекты» будет рассказывать о тех значительных преображениях, которые происходят в регионах в рамках федерального проекта, связанных с появлением новых спортивных объектов и реконструкцией старых, – отметил Министр спорта России Олег Матыцин. – Мы не сомневаемся, что эти сооружения станут местом притяжения для людей всех поколений. Именно вовлечение россиян в регулярные занятия спортом является важнейшей задачей федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Автором скетчей в рубрике «Спортобъект», стилистика которых напоминает о творчестве художников Дейнеки и Самохвалова, стала профессиональный архитектор и художник Екатерина Кузнецова.

Темой первой публикации стало открытие здания нового плавательного бассейна «Юбилейный» в г. Набережные Челны (Республика Татарстан). Теперь здесь занимаются воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин», а также проходят уроки физической культуры для учеников расположенных рядом общеобразовательных школ. В свободное от учебных занятий время комплекс открыт для жителей города. В общей сложности его услугами могут ежедневно пользоваться до 600 человек.

В здании спортивного объекта находится бассейн на шесть плавательных дорожек длиной 25 м, а также детский бассейн размером 6 х 10 м. Ещё здесь размещаются зал «сухой разминки», раздевалки для взрослых и детей, помещения для методических и учебных занятий, тренажёрный зал, медицинский кабинет.

Плавание является одним из самых популярных видов спорта в Татарстане – им занимаются более 35 тысяч жителей региона. Республика находится в числе лидеров среди субъектов Российской Федерации по оснащённости плавательными бассейнами. На сегодняшний день в Татарстане с учётом нового объекта функционируют 237 чаш плавательных бассейнов, они распределены по всем муниципалитетам Республики. Для Набережных Челнов «Юбилейный» стал 17 бассейном. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Татарстане, составляет 49,5%.

Пресс-служба Минспорта России

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