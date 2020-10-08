Открывается XVIII Международный фестиваль спортивного кино

Source: Russia Ministry of Sport

С 8 по 13 октября в Москве и Московской области пройдёт XVIII Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI». Мероприятие организуется при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Олимпийского комитета России, Правительства Московской области, Министерства культуры Московской области, холдинга «Газпром-медиа», Администрации городского округа Красногорск Московской области и Мособлкино.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 9 октября в 20:00 в киноклубе-музее «Эльдар» (г. Москва, Ленинский пр., 105). Картиной открытия станет художественная спортивная драма «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли.

Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI» проходит с 2003 года. Это крупнейший спортивный конкурс кино в Восточной Европе и странах СНГ.

Президент кинофестиваля – трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина.

«Каждый фестиваль «KRASNOGORSKI» уникален, как и каждый фильм в его программе. В этом году представлены и художественные картины, и документальные фильмы, и даже сериалы. Фестиваль проводится в 18-й раз, что подтверждает его значимость и высокую художественную ценность», – отмечает Ирина Роднина.

В этом году кинофестиваль собрал в своей коллекции более 80 картин о спорте, а в конкурсе участвуют фильмы из России, Сербии, США, Нидерландов, Австралии, Ирана и других стран. Среди них: спортивная драма «На острие» со Светланой Ходченковой, Стасей Милославской и Сергеем Пускепалисом в главных ролях; фильм «В погоне за ветром» о девочке из глубинки, покорившей самый престижный конный турнир Кубок Мельбурна; картина «Вопреки» о том, как девушка, несмотря на диагноз ДЦП, смогла занять главные ступени пьедесталов Европы и мира; документально-приключенческий фильм «Зона смерти Нанга Парбат 8125» об уникальной экспедиции двух россиян и одного итальянца, которые поднялись на вершину Нанга Парбат; документальный фильм к 65-летию бывшего тренера женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова «Метод Трефилова» и многие другие.

Жюри фестиваля в этом году возглавляет известный российский актёр и кинорежиссер, первый вице-президент Гильдии актёров кино России Борис Токарев. Вместе с ним работать в жюри будут трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва, актёр и музыкант Павел Артемьев, французская актриса театра и кино Сесиль Плеже, японский актер и продюсер Джунсуке Киносита.

Для участия в фестивале отбираются лучшие художественные и документальные киноленты мира. На суд международного жюри представляются фильмы о спорте, спортсменах, тренерах и великих победах. Победителей определяют в десяти номинациях: «Лучший художественный фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший документальный фильм», «Лучший сериал», «Лучший герой», «Лучший дебют», «Сильные духом», «Олимпийские ценности», а также «Специальный приз жюри» и «Гран-При». В каждой номинации победителю вручается фирменный приз – статуэтка в форме символической звезды.

В этом году показы и мероприятия киносмотра пройдут в Москве (киноклуб-музей «Эльдар», Музей спорта, Гостиный двор), а также в городах Московской области (сеть «Мособлкино», Красногорск, Орехово-Зуево, Одинцово, Воскресенск, Лыткарино, Дмитров, Дубна, Пущино, Клин, Талдом, Раменское, Пушкино, Зарайск). Все мероприятия будут организованы в традиционном для фестиваля формате с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и ограниченным количеством участников и будут бесплатными для зрителей.

Торжественная церемония награждения победителей фестиваля состоится 13 октября в 19:00 в ДК «Подмосковье» (г. Красногорск, ул. Ленина, д.3).

Вход на церемонии открытия и закрытия фестиваля – строго по предварительной регистрации по ссылке:

Пресс-служба Минспорта России

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