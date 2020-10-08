Открыта новая газовая залежь на шельфе Ямала

Source: Gazprom in Russian

На Ленинградском месторождении Ямальского центра газодобычи открыта новая газовая залежь.В результате бурения и испытания разведочной скважины получен промышленный приток газа дебитом около 600 тыс. куб. м в сутки. Он свидетельствует о значительных объемах газа в новой залежи. Это существенно увеличивает промышленную ценность месторождения.Таким образом, сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова Ямал в Карском море за последние два года.Компания проведет подсчет новых запасов Ленинградского месторождения и представит эти данные в ФБУ «Государственная комиссия по запасам» для внесения в государственный баланс.

Справка

Ленинградское газоконденсатное месторождение расположено в Карском море в пределах Ленинградского лицензионного участка. Текущие извлекаемые запасы газа оцениваются в 1,9 трлн куб. м и относятся к категории уникальных.

В 2019 году на шельфе полуострова Ямал в Карском море «Газпром» открыл месторождение им. В. А. Динкова и Нярмейское месторождение, в 2020 году — месторождение «75 лет Победы».

Месторождение им. В. А. Динкова расположено в пределах Русановского лицензионного участка. По величине запасов газа относится к категории уникальных: извлекаемые запасы по сумме категорий С1+С2 составляют 390,7 млрд куб. м.

Нярмейское месторождение расположено в пределах Нярмейского лицензионного участка. По величине запасов газа относится к категории крупных: извлекаемые запасы по сумме категорий С1+С2 составляют 120,8 млрд куб. м.

Месторождение «75 лет Победы» расположено в пределах Скуратовской перспективной площади. По величине запасов газа относится к категории крупных: извлекаемые запасы газа по сумме категорий С1+С2 составляют 202,4 млрд куб. м.

На шельфе Ямала компании также принадлежит лицензия на право пользования недрами Русановского месторождения.

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