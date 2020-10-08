Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Космодромы#Байконур08.10.2020 10:11

Пилотируемый корабль «Союз МС-17» готов к общей сборке с ракетой-носителем

На космодроме Байконур состоялась транспортировка космической головной части с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» на общую сборку ракеты космического назначения. Сегодня, 8 октября 2020 года, специалисты Ракетно-космической корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва и профильных предприятий Госкорпорации «Роскосмос» выполнили комплекс технологических операций по погрузке и отправке корабля железнодорожным транспортом в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя на площадке № 31.

Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» намечен на 14 октября 2020 года по программе 63-й и 64-й экспедиций ну Международную космическую станцию. В состав основного экипажа корабля входят: командир Сергей Рыжиков (Роскосмос), бортинженер-1 Сергей Кудь-Сверчков (Роскосмос) и бортинженер-2 Кэтлин Рубинс (NASA).

Новый космический корабль должен доставить на борт МКС 173 кг полезных грузов. Они включают укладки для проведения космических научных экспериментов и медико-биологических исследований по российской программе, расходное оборудование и комплект фотоаппаратуры, средства гигиены и личные вещи космонавтов, а также стандартные рационы питания и 10 кг свежих продуктов.

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