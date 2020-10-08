По иску прокуратуры суд обязал управляющую компанию провести диагностирование газового оборудования 109 многоквартирных домов в городском округе Электросталь Московской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Электростали Московской области провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Установлено, что в 109 многоквартирных домах, которые введены в эксплуатацию более 30 лет назад, не проведено диагностирование газового оборудования. Также выявлено, что в документации на газовое оборудование отсутствуют сведения о сроках его эксплуатации.

По результатам проверки прокуратура г. Электростали внесла генеральному директору организации, осуществляющей управление указанными многоквартирными домами, представление, которое рассмотрено, однако, нарушения не устранены.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении управляющей компании провести необходимое диагностирование внутридомового газового оборудования.

По решению суда исковые требования прокурора удовлетворены.

Исполнение судебного решения взято прокуратурой города Электростали на контроль.

В настоящее время управляющей организацией проведено диагностирование оборудования значительной части многоквартирных домов.

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