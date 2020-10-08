Source: Russia Federal Space

Роскосмос. Роскосмос продолжает мониторинг ЧС на планете – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

Новости

#Роскосмос#Главное#ДЗЗ#Орбитальные группировки

08.10.2020 16:04

Роскосмос продолжает мониторинг ЧС на планете

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций на Земле с помощью российской орбитальной группировки. Со 2 по 8 октября 2020 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме более 3,6 млн квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — более 8,5 млн квадратных километров.

За эту неделю проведён мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;

паводкоопасная обстановка в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае;

обстановка в Кабардино-Балкарской Республике;

разлив нефтепродуктов в Республике Коми (г. Усинск и г. Ухта);

подтопление в Иркутской области;

лесопожарная обстановка в Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях;

загрязнение прибрежной зоны в Камчатском крае;

загрязнение водных источников в Свердловской области и Республике Бурятия;

последствия взрыва боеприпасов в Рязанской области.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг наводнения в Нигере и природных пожаров в Аргентине. Кроме того, 5 октября 2020 года завершился мониторинг силами орбитальной группировки участников Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам крупномасштабного наводнения в Амурской области, Еврейской автономной области, а также Хабаровском и Приморском краях. Всего за период с 19 августа по 5 октября 2020 года в МЧС России переданы архивные и оперативные иностранные данные дистанционного зондирования Земли общим объемом около 56 млн. квадратных километров (558 маршрутов съемки).

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

Новости

Сообщить об ошибке в тексте

Фрагмент текста с ошибкой:

✖ ОтменитьОтправить ➤

При обнаружении ошибки в тексте Вы можете оповестить нас о ней. Для этого нужно выделить мышкой часть текста с ошибкой и нажать комбинацию клавиш “Ctrl+Enter”.

↑

MIL OSI