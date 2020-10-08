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Роскосмос. Роскосмос участвует в конференции «Геодезия, картография и цифровая реальность» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Главное#Конференция#ДЗЗ

08.10.2020 19:09

Роскосмос участвует в конференции «Геодезия, картография и цифровая реальность»

Госкорпорация «Роскосмос» принимает участие во II Международной научно-практической конференции «Геодезия, картография и цифровая реальность», которая открылась 8 октября 2020 года в г. Сочи. С приветственным словом от имени генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина выступил заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Валерий Заичко.

В ходе конференции планируется выступление Валерия Заичко с четырьмя докладами:

Доклад на секции 1 «Роль картографии в государственном управлении» на тему: «Федеральный фонд данных ДЗЗ из космоса»;

доклад на секции 4 «Картография, геоинформатика, кадастр» на тему: «Нормативное правовое регулирование деятельности в области ДЗЗ из космоса в Российской Федерации»;

доклад на секции 5 «Дистанционное зондирование Земли и фотограмметрия» на тему: «Российская космическая система ДЗЗ. Состояние и перспективы развития»;

доклад на секции 7 «Дистанционное зондирование Земли и фотограмметрия» на тему «Проект „Цифровая Земля“ — инструмент решения отраслевых задач с использованием данных ДЗЗ».

Конференция продлится до 9 октября 2020 года, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы цифровизации картографической отрасли, в том числе в рамках реализации национальных проектов Российской Федерации. Госкорпорация «Роскосмос» на протяжении многих лет осуществляет выполнение заявок Росреестра на проведение космической съемки и предоставление данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса для осуществления картографической деятельности — это оказывает значительный экономический эффект на деятельность Роскартографии.

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Госкорпорация «Роскосмос» занимается реализацией проекта «Цифровая Земля». Он направлен на создание информационной системы, обеспечивающей доступ потребителей к данным дистанционного зондирования Земли из космоса. Данный проект представлен в виде постоянно обновляемого единого сплошного динамического покрытия всей территории Российской Федерации, а также к сервисам ДЗЗ с использованием аппаратных и технических средств единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли.

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