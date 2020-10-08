Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Сфера#SATCOMRUS-202008.10.2020 17:55

Состоялась международная конференция «SATCOMRUS-2020»

В четверг, 8 октября 2020 года, в онлайн-формате при поддержке и участии Госкорпорации «Роскосмос» состоялась XXV ежегодная международная конференция операторов и пользователей сети спутниковой связи Российской Федерации «SATCOMRUS-2020». К участникам конференции с приветственным словом обратился заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Урличич. В ходе пленарной дискуссии с докладами выступили заместитель генерального директора — заместитель генерального конструктора по развитию и инновациям ИСС имени М.Ф. Решетнева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Юрий Вилков, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Иванов и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.

Участники данной конференции обсудили тенденции развития цифры и трансформации спутниковой отрасли, распределение частот между спутниковыми операторами и операторами 5G, влияние пандемии COVID-19 на расстановку сил в телекоммуникационной отрасли и другие вопросы развития вещательной и медиа индустрии и развития спутниковых сетей массового обслуживания.

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Урличич. В своём обращении он отметил ключевую роль космической отрасли в условиях пандемии COVID-19 и сообщил о новых возможностях перспективного развития спутниковой отрасли Российской Федерации в рамках Программы комплексного развития космических информационных технологий «Сфера» на период до 2030 года.

В ходе конференции участники высказались в поддержку увеличения конкуренции и дальнейшего наращивания общего объема услуг спутниковой связи, что должно быть достигнуто путем запуска новых космических аппаратов связи и широкополосного доступа в интернет, перехода на перспективные радиочастотные диапазоны и использования новых орбит в проектах, реализуемых в подпрограмме «Сфера». Также отмечен постоянный рост потребностей государства, общества и бизнеса в качественных телекоммуникационных услугах. При этом по направлению спутниковой связи Подпрограммы «Сфера» Государственной программы «Космическая деятельность России» предусмотрена разработка и создание, в увязке с мероприятиями национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», систем спутниковой связи с космическими аппаратами на геостационарной, высокоэллиптической, средней и низкой орбитах.

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