Source: Russia Federal Space

#РКС08.10.2020 12:18

Специалисты РКС отмечены государственными наградами за вклад в развитие космонавтики

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Владимир Ватутин, Сергей Ануркин и Владимир Моисеев в октябре 2020 года отмечены государственными наградами за значительный вклад в развитие ракетно-космической отрасли и многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность.

Руководителю отделения создания специальных наземных комплексов РКС, доктору технических наук, профессору, члену Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Владимиру Ватутину присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» за личный вклад в развитие отечественной космонавтики, технический прогресс и многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность. Результаты исследований Владимира Ватутина многократно становились основой для создания перспективных информационно-управляющих комплексов космического назначения. Под его руководством сегодня создается аппаратура для радиотехнических постов, комплексов автоматизации, пунктов управления космическими системами и комплексами, проведена модернизация антенных систем для управления космическими аппаратами дальнего космоса. Он также является автором 130 изобретений и 360 научных трудов.

Руководитель отдела проектирования и разработки бортовых комплексов и систем информационно-телеметрического обеспечения Сергей Ануркин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в создание и эксплуатацию бортовых телеметрических систем космических аппаратов, в том числе «Бурана», орбитальной станции «Мир» и Международной космической станции. При непосредственном участии Сергея Ануркина созданы телеметрические системы, обеспечившие успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14» к российскому сегменту МКС.

Заместитель директора проектов по созданию наземных автоматизированных комплексов управления КА, измерительных комплексов космодромов и информационно-телекоммуникационных систем РКС Владимир Моисеев награжден медалью «За заслуги в освоении космоса». При его участии созданы НАКУ КА и ИКК Госкорпорации «Роскосмос» в 2008–2016 годах, построен наземный комплекс управления космическими кораблями «Союз-МС», «Прогресс-МС», российским сегментом МКС. Под его руководством создан комплекс средств измерений, сбора и обработки измерительной информации ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Кроме того, еще одиннадцать сотрудников РКС были отмечены ведомственными наградами Госкорпорации «Роскосмос» за личный вклад в реализацию программ, проектов и многолетний добросовестный труд.

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