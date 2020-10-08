Суд приостановил газоснабжение 140 жителей Комсомольска-на-Амуре из-за отсутствия договора на техническое обслуживание

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 октября 2020, 14:40

С начала 2020 года в отношении 140 абонентов Комсомольска-на-Амуре компанией «Газпром газораспределение Дальний Восток» поданы исковые заявления о приостановке газоснабжения в связи с отсутствием договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО).

В соответствии с постановлением правительства РФ от 13.05.2013 № 410 договор на ТО ВКГО со специализированной организацией является обязательным условием обеспечения безопасности граждан при использовании газа в быту: таким образом, квалифицированные специалисты смогут осуществлять ежегодный осмотр и техобслуживание бытовых газовых плит, газовых котлов и другого газового оборудования. В противном случае компания-поставщик газа имеет право приостановить газоснабжение до заключения необходимого договора.

При отсутствии сведений о наличии у абонента действующего договора на ТО ВКГО компания-поставщик газа направляет ему уведомление о необходимости предоставить копию договора с предупреждением о возможной приостановке газоснабжения, если документ не будет предоставлен.

С января 2020 года специалистами Комсомольского филиала АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» было направлено порядка 7,2 тыс. таких уведомлений жителям Комсомольска-на-Амуре и ближайших населенных пунктов.

При неоднократном необоснованном отказе от заключения договора и недопуске представителей поставщика газа к оборудованию для приостановки газоснабжения, газовики инициируют обращение в суд с требованием об обеспечении доступа в жилое помещение для проведения работ по приостановке газоснабжения в связи с отсутствием у абонента договора на ТО ВКГО. В этом случае абонент должен будет не только заключить договор с выбранной им специализированной организацией, но также оплатить судебные издержки и расходы, связанные с прекращением и возобновлением газоснабжения в его жилом помещении.

«Природный газ — это не только бытовое удобство и экономическая выгода, но и большая ответственность за безопасную эксплуатацию газового оборудования, которую несет потребитель. Только в этом году, ввиду отсутствия договора на техобслуживние, мы были вынуждены приостановить газоснабжение почти 240 абонентам, при этом пятая часть из них имела плиты в абсолютно аварийном состоянии. Поэтому регулярное обслуживание газового оборудования специалистами — это не прихоть газовиков, а профилактика газовой безопасности, забота о жизни и здоровье наших абонентов, а также добросовестное соблюдение российского законодательства», — сказал директор Комсомольского филиала АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Юрий Чайников.

Справка

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» является специализированной газораспределительной организацией и поставщиком природного газа для потребителей Хабаровского края. Компания обеспечивает природным газом 47 населенных пунктов, более 109 тыс. квартир и домовладений, 16 теплоэнергетических объектов и более 290 коммунально-бытовых потребителей, обслуживает около 1200 км распределительных газопроводов, в том числе свыше 390 км межпоселковых газопроводов. Входит в группу компаний «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром»).

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