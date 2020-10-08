С. Митин: Совет Федерации стал эффективной площадкой, объединяющей заинтересованные стороны для комплексного обсуждения проблем АПК

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в конференции «Проблемы и перспективы развития садоводства в Российской Федерации».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин принял участие в конференции «Проблемы и перспективы развития садоводства в Российской Федерации» в рамках деловых мероприятий 22-ой всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2020».

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Сенатор проинформировал, что во исполнение поручения Президента РФ, ускоренное развитие промышленного садоводства и питомниководства, позволит обеспечить население страны качественной витаминной продукцией. Это особенно важно в условиях широкого распространения вирусных инфекций. «Такая постановка государственной задачи определяет внимание со стороны Совета Федерации, Правительства страны, министерств и ведомств, региональных Правительств. За последние два года сенаторы комплексно погрузились в проблемы садоводства и питомниководства», — отметил парламентарий.

Совет Федерации стал эффективной площадкой, объединяющей все заинтересованные стороны для комплексного обсуждения проблем отрасли и выработки конструктивных решений

«Совет Федерации стал эффективной площадкой, объединяющей все заинтересованные стороны для комплексного обсуждения проблем отрасли и выработки конструктивных решений», — подчеркнул Сергей Митин.

По словам сенатора, проводимая совместная работа дает свои результаты. В частности, принят Федеральный закон и подписано постановление Правительства РФ о снижении ставки НДС до 10 проц. на плодово-ягодную продукцию и саженцы. Также издан Указ Президента России о включении фруктов и ягод в перечень показателей самообеспеченности страны в рамках Доктрины продовольственной безопасности.

Сергей Митин принял участие в конференции «Проблемы и перспективы развития садоводства в Российской Федерации» в рамках деловых мероприятий 22-ой всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2020»

Кроме этого для повышения эффективности государственной поддержки ежегодно вносятся изменения в правила предоставления субсидий производителям плодово-ягодной продукции и саженцев.

В 2020 г., особое внимание было направлено на урегулирование проблемы потери основной части урожая плодов и ягод в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. «Цифры говорят сами за себя – по разным данным, погибло до 80 % семечковых (яблоки, груши) и около 85 проц. косточковых (черешня, персики, абрикосы)».

«Анализ действующей законодательной и нормативной правовой базы показал – существующие меры поддержки садоводства и питомниководства не достаточны для устранения последствий чрезвычайных ситуаций. В стране фактически отсутствуют рыночные механизмы защиты садоводов в рамках программ агрострахования. Из 470 тысяч га садов, в текущем году застрахованы лишь 1,8 тысяч га, меньше одного процента», — считает законодатель.

Сергей Митин подчеркнул, что Председатель Совета Федерации поддержала предложение о необходимости разработки и реализации дополнительных мер государственной поддержки производителей плодов и посадочного материала Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, наиболее пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера. «Направлено соответствующее обращение в Правительство РФ. До настоящего времени сельхозпроизводители специализированной помощи не получили. Вопрос находится на парламентском контроле», — сообщил парламентарий.

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