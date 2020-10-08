С. Фабричный на инвестиционном форуме поддержал проект развития Старой Руссы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в защите проекта «Царицын источник» — финалиста акселерационной программы Агентства стратегических инициатив.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области принял участие в инвестиционном форуме в Сочи, где Совет горожан Старый Руссы (Новгородская область) презентовал проект развития общественной территории «Царицын источник». Заявка рушан вышла в финал акселерационной программы Агентства стратегических инициатив «100 городских лидеров».

Сергей Фабричный принял участие в инвестиционном форуме в Сочи

«100 Городских Лидеров» — это платформа для ускоренного развития городских сообществ. Рушане готовили и совершенствовали свой проект в течение года. В Сочи мы защищали инвестиционное предложение, оттачивали аргументацию. Команда получила дополнительный стимул для продвижения идеи», — рассказал Сергей Фабричный.

«Царицын источник» — один из перспективных проектов партнерства, которые инвесторы не оставили без внимания

Идея проекта — оживить в Старой Руссе заброшенную территорию, где до 19 века стоял солеваренный завод. Здесь находится один из основных источников минеральной воды города-курорта – Царицынский. На площади 19 га планируют создать парк и построить курортную деревню. Это место станет для жителей и гостей Старой Руссы новой точкой притяжения с комплексом бальнеологических услуг и необходимой инфраструктурой для оздоровления и отдыха.

Сенатор напомнил, что Совет горожан с 2016 года работают над продвижением старорусских брендов и повышением узнаваемости города. Фабричный уверен, что «Царицын источник» — один из перспективных проектов партнерства, которые инвесторы не оставили без внимания. Реализовать дорогостоящий проект планируется в два этапа.

«Первое, рассчитываем получить финансирование на парк от Минстроя России в рамках программы «Малые города». Далее – работа с частными инвесторами и предпринимательским сообществом, выбор организационно-правовой формы», — пояснил Сергей Фабричный.

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