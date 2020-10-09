А. Кондратенко: Россия принимает активное участие в глобальных и региональных мероприятиях, нацеленных на борьбу с распространением коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Комитета ПАЧЭС по правовым и политическим вопросам.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края выступил на заседании Комитета Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) по правовым и политическим вопросам. Мероприятие, посвященное обсуждению правовых и политических аспектов борьбы с пандемией, прошло в онлайн формате.

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Сенатор информировал коллег о гуманитарной помощи, которую Россия оказывает другим странам мира в борьбе с COVID-19 как на двусторонней, так и многосторонней основе. Парламентарий отметил помощь, предоставляемую РФ другим государствам – членам ЧЭС.

«Россия как один из лидеров международного сотрудничества в области здравоохранения и ответственный член мирового сообщества принимает активное участие в глобальных и региональных мероприятиях, нацеленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции» — подчеркнул он.

По словам сенатора, общий объем российской помощи в борьбе с распространением COVID-19 по многосторонней линии в 2020 году составляет 35,71 млн долл. США, что немногим меньше, чем вклад России в оказание поддержки зарубежным странам в борьбе с инфекциями за период 2014–2020 гг. (43 млн долл. США).

«Решающим вкладом в борьбу с COVID-19 и возвращение всех нас к нормальной жизни, безусловно, может стать вакцина против такой инфекции», — сказал Алексей Кондратенко.

Он обратил внимание участников обсуждения на то, что 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V» и предложил отметить этот факт как в докладе, так и в рекомендации Комитета.

Алексей Кондратенко также принял участие в заседании Комитета ПАЧЭС по экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам, посвященном теме «Роль парламентов в борьбе с пандемией: экономические аспекты». В ходе обсуждения, также прошедшего в видеоформате, сенатор рассказал о влиянии пандемии на экономику страны, принятых законодательных мерах по поддержанию экономики и населения, а также долгосрочных программах и планах восстановления российской экономики.

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