В Пермском крае по искам прокуратуры 5 детей-инвалидов обеспечены необходимыми лекарственными препаратами

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Пермского края проверила информацию, размещенную в сети «Интернет», о нарушении прав тяжелобольных детей.

Установлено, что проживающие в крае 5 детей-инвалидов нуждаются по жизненным показаниям в обеспечении дорогостоящими лекарственными препаратами.

Льготное лекарственное обеспечение несовершеннолетних в установленном законом порядке не осуществлялось ввиду того, что препараты не включены в государственный реестр лекарственных средств, поскольку не зарегистрированы на территории Российской Федерации.

Родители были вынуждены приобретать дорогостоящие препараты за счет собственных средств или с помощью благотворительных организаций.

В целях соблюдения социальных гарантий детей-инвалидов на обеспечение всеми лекарственными препаратами бесплатно, в том числе за счет средств субъекта Российской Федерации, прокуратура края обратилась с исковыми заявлениями в суд, а также проинформировала о проблемах льготного лекарственного обеспечения детей губернатора Пермского края.

Благодаря вмешательству прокуратуры права детей-инвалидов восстановлены. По исковым заявлениям за ними признано право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, на региональное министерство здравоохранения возложена обязанность обеспечить детей необходимыми лекарственными средствами в дозах, рекомендуемых уполномоченной медицинской организацией.

Все дети на длительный срок обеспечены необходимыми лекарствами.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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