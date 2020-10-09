В Республике Татарстан прокуратура добилась обеспечения учащихся одного из образовательных учреждений горячим питанием

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Альметьевская городская прокуратура Республики Татарстан провела проверку по информации об отсутствии питания учащихся в одном из образовательных учреждений города. Установлено, что в период с 1 по 9 октября учащиеся школы не получали горячее питание.

Таким образом, администрация школы нарушила права учащихся и требования законодательства об образовании.

В адрес руководителя исполкома города внесено представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

О выявленных нарушениях также проинформирован глава муниципалитета.

После вмешательства прокуратуры обеспечение учащихся горячим питанием возобновлено.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI