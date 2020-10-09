В Республике Татарстан прокуратура добилась обеспечения учащихся одного из образовательных учреждений горячим питанием

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Альметьевская городская прокуратура Республики Татарстан провела проверку по информации об отсутствии питания учащихся в одном из образовательных учреждений города. Установлено, что в период с 1 по 9 октября учащиеся школы не получали горячее питание.
Таким образом, администрация школы нарушила права учащихся и требования законодательства об образовании.
В адрес руководителя исполкома города внесено представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
О выявленных нарушениях также проинформирован глава муниципалитета.
После вмешательства прокуратуры обеспечение учащихся горячим питанием возобновлено.
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