В Тамбовском государственном университете обсудили развитие студенческого спорта в России

Source: Russia Ministry of Sport

В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина состоялся круглый стол по вопросам развития студенческого спорта в Российской Федерации с участием руководителей хоккейной, баскетбольной и киберспортивной лиг, представителей органов исполнительной власти региона, лидеров команд спортивного клуба ТГУ «Держава».

Ректор ТГУ Владимир Стромов отметил: «Студенческий спорт – это инструмент развития университета наряду с образованием и наукой. Перед нами также стоит задача сохранить таланты на территории Тамбовской области. Развитие спорта позволяет молодым спортсменам, не покидая регион, развивать себя и достигать новых высот».

Представители студенческих спортивных лиг поделились своим видением задач.

Так, управляющий директор Студенческой хоккейной лиги России Антон Храмцов заметил: «В Лиге есть команды, которые трижды становились чемпионами, а после выпуска игроков просто переставали существовать. Это происходит из-за отсутствия системного подхода. Чем менее системно работает студенческий спорт в университетах, тем более страдают лиги».

Заместитель исполнительного директора Ассоциации студенческого баскетбола Иван Довгань также озвучил одну из проблем студенческого спорта – низкую квалификацию тренерских кадров и игроков.

В конце октября планируется проведение стратегической сессии с участием Министерства спорта Российской Федерации, Российского студенческого спортивного союза и представителей региональной власти, на которой будет обсуждаться модель студенческого спорта, учитывающая лучшие практики страны в этой области.

ТГУ имени Г.Р. Державина является одним из локомотивов студенческого спорта в России. В состав студенческого спортивного клуба «Держава» входят семь мужских и женских команд по разным видам спорта: футболу, волейболу, хоккею, баскетболу, киберспорту. В вузе создана спортивная инфраструктура, включающая бассейн, спортивный комплекс, футбольные поля, зал гимнастики и др.

До конца этого года спортивный зал ТГУ будет оснащён борцовским ковром для занятий самбо в рамках реализации всероссийского проекта «Студенческое самбо», реализуемого на грант Минспорта России по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Фото: Управление медиакоммуникаций ТГУ имени Г.Р. Державина

Пресс-служба Минспорта России

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