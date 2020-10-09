В Чувашии бывший заместитель председателя республиканского кабинета министров осужден за получение взятки и мошенничество

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ленинский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя республиканского кабинета министров. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Суд установил, что в период с ноября по декабрь 2017 года чиновник получил от руководителя коммерческой организации через трех посредников взятку в сумме 2 млн рублей за содействие в получении субсидии из республиканского бюджета в размере более 16 млн рублей.

Кроме того, используя свое служебное положение, чиновник получил от руководителя этой же организации денежные средства в сумме 1 млн рублей под предлогом последующей передачи их в качестве взятки одному из должностных лиц органов республиканской власти, заранее зная, что не исполнит обещанное.

По совокупности с наказанием, назначенным ранее за совершение другого преступления, суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн рублей. Кроме того, он лишен права занимать руководящие должности на государственной службе на 6 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

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