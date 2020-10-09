Долги за газ теплоснабжающих организаций Краснодарского края выросли с начала года почти на 600 млн рублей

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Новости проектов и регионов

9 октября 2020, 10:40

Просроченная дебиторская задолженность за газ теплоснабжающих организаций (ТСО) Краснодарского края перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» выросла с начала года почти на 600 млн рублей и на текущую дату составляет около 3 млрд рублей.

Вопросы погашения задолженности ТСО за природный газ обсудили на совещании под председательством первого заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко с участием заместителя генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрия Пахомовского, руководителя краснодарских компаний Группы «Газпром межрегионгаз» Алексея Руднева, а также руководителей профильных министерств и ведомств администрации Краснодарского края.

На совещании отмечено, что, если в 2019 году уровень расчетов ТСО за газ составлял почти 105%, то за 8 месяцев 2020 года он упал до 89%. Наибольшую озабоченность вызывают просроченные долги за газ ТСО Ейского, Северского, Славянского, Крымского районов, Анапы и ряда других муниципальных образований.

Утвержденный администрацией Краснодарского края график погашения просроченной задолженности ТСО не выполнен на 790 млн рублей, не обеспечено выполнение базового условия — 100% оплаты текущих поставок газа.

Участники рабочей встречи акцентировали внимание на том, что в преддверии начала отопительного сезона все неплательщики, в том числе и жители, должны погасить накопившуюся задолженность перед ТСО. Это, в свою очередь, позволит погасить накопившиеся долги перед поставщиком газа — ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

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