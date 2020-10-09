Е. Зленко: В СФ обсудили предложения по сохранению и развитию народных художественных промыслов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание Экспертного совета при Временной комиссии Совета Федерации по сохранению и развитию народных художественных промыслов.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа провела заседание Экспертного совета при Временной комиссии Совета Федерации по сохранению и развитию народных художественных промыслов.

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Сенатор проинформировала, что в России сфера народных художественных промыслов (НХП) включает в себя около 300 организаций из 64 регионов России. Объем произведенной продукции НХП за 2019 г. составил 7,86 млрд руб. (объемы по сравнению с 2018 годом выросли на 26,8 проц.).

Она отметила, что на федеральном уровне законодательную базу в данной сфере составляют Основы законодательства Российской Федерации о культуре (документом художественные промыслы и ремесла отнесены к культурным ценностям), Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Федеральный закон «О народных художественных промыслах», Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Вопросы развития НХП закреплены в Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, а также в Стратегии развития народных художественных промыслов на 2015 – 2016 гг. и на период до 2020 года.

Елена Зленко

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Заседание Экспертного совета при Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов

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Заседание Экспертного совета при Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов

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Заседание Экспертного совета при Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов

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Елена Зленко

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Заседание Экспертного совета при Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов

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Сенатор сообщила, что в 45 регионах приняты специальные законы о поддержке НХП. Места традиционного бытования НХП установлены региональными нормативно-правовыми актами в 72 регионах. Вопросы их сохранения, возрождения и развития включены в региональные программы развития территорий (например, в республиках Дагестан, Саха (Якутия), Хакасия, Чувашской Республике, Архангельской, Вологодской, Кировской, Нижегородской областях). Определены условия и порядок отнесения товаров к изделиям НХП. Такие нормативные правовые акты приняты, например, в республиках Бурятия, Калмыкия, Коми, Татарстан, Тыва, Красноярском крае, рассказала законодатель.

«На уровне регионов осуществляется широкий спектр мер поддержки отрасли народных художественных промыслов в виде финансовой и имущественной помощи, предоставления налоговых льгот, содействия в продвижении продукции», — подчеркнула сенатор.

Елена Зленко обратила внимание, что, по мнению экспертов, в дополнительном правовом регулировании нуждается целый спектр вопросов поддержки и развития НХП. В связи с этим в 2020 г. при Совете Федерации создана Временная комиссия по сохранению и развитию народных художественных промыслов. В рамках деятельности комиссии ведётся работа над проектом Стратегии развития народных художественных промыслов до 2030 г. Разработаны поправки в подготовленный Министерством промышленности и торговли РФ законопроект, который закрепляет в федеральном законодательстве специальные нормы об охране и защите интеллектуальной собственности в указанной сфере, создании кластеров креативной индустрии с участием предприятий народных промыслов, статусе мастеров народных художественных промыслов и мерах их поощрения и поддержки.

На заседании Экспертного совета при Временной комиссии Совета Федерации по сохранению и развитию народных художественных промыслов обсуждены основные положения проекта федерального закона, подготовленного Министерством промышленности и торговли РФ. «Мы рассмотрели ряд предложений по совершенствованию регулирования отношений в сфере сохранения и развития НХП», — отметила Елена Зленко, подводя итоги обсуждения.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации, экспертного сообщества.



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