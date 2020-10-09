Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-17#РКЦ Прогресс#РКК Энергия#ЦЭНКИ09.10.2020 15:30

Завершена общая сборка РКН «Союз-2.1а»

Сегодня, 9 октября 2020 года, в конференц-зале площадки № 254 космодрома Байконур состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» к вывозу на стартовый комплекс площадки № 31. Заслушав доклады о результатах испытаний, принято решение о вывозе 11 октября с.г.

Ранее в монтажно-испытательном корпусе расчеты дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» завершили общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1а». В ходе работ головная часть (корабль «Союз МС» под обтекателем) была пристыкована к третьей ступени, после чего был проведен монтаж двигательной установки системы аварийного спасения. Во второй половине дня полученная сборка была переложена на транспортно-установочный агрегат и состыкована с «пакетом» из первой и второй ступеней.

Кроме того, Государственная комиссия подтвердила использование сверхбыстрой двухвитковой схемы сближения, которая позволит кораблю достичь МКС всего за три часа после старта.

Основной и дублирующий экипажи транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» продолжают тренировки в испытательном учебно-тренировочном центре площадки № 17. Сегодня в графике их подготовки — занятия по ручному сближению корабля с Международной космической станцией, укладка бортовой документации, изучение текущего технического состояния российского сегмента МКС (по данным из Центра управления полетами ЦНИИмаш). Космонавты и астронавты также пройдут ежедневный медицинский осмотр.

Старт очередной длительной экспедиции запланирован на 14 октября 2020 года, в 08:45:04 по московскому времени. В состав основного экипажа входят: командир Сергей Рыжиков (Роскосмос), бортинженер-1 Сергей Кудь-Сверчков (Роскосмос) и бортинженер-2 Кэтлин Рубинс (NASA). Их дублеры — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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