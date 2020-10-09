Лучший токарь Урала работает в ООО «Газпром проектирование»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

9 октября 2020, 17:00

Представитель Тюменского экспериментального завода (филиал ООО «Газпром проектирование») Алексей Шигорин одержал победу в номинации «Лучший токарь-универсал» конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа. Выход в финал специалисту обеспечило второе место, которое он занял на уровне региона.

Финал состоялся на базе ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области. На данном этапе конкурсное задание вновь стало проверкой теоретических знаний и практических навыков участников. В группе «Профессиональные токари на универсальных станках» Алексей Шигорин набрал наибольшее количество баллов, что обеспечило ему победу в номинации.

Справка

ООО «Газпром проектирование» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», сочетающее в себе передовые технологии и 80-летний опыт, накопленный ведущими институтами Группы «Газпром» в сфере проектирования для нефтегазовой отрасли России. Является поставщиком проектных решений для газоснабжения России.

Конкурс «Славим человека труда!» входит в комплекс инициатив УФО, направленных на изменение ситуации на рынке труда в связи с дефицитом квалифицированных рабочих кадров. Соревнования среди профессионалов рабочих специальностей по разным номинациям проходят ежегодно. В 2015 году конкурс приобрел статус федерального.

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