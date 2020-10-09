Микрорайон Сосновый бор в Томске подключен к газоснабжению

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

9 октября 2020, 17:30

Специалисты «Газпром газораспределение Томск» ввели в эксплуатацию газораспределительные сети микрорайона Сосновый бор в Томске.

Для газоснабжения микрорайона за счет средств городского и областного бюджетов построено 11 км газораспределительных сетей, 4 газорегуляторных пункта, созданы условия для газификации более 320 частных домовладений

Техническую возможность подключить дома к природному газу получили жители улиц Алеутская, Венгерская, 1-я, 2-я, 3-я Лесная, переулков Дунайский, Тульский, 1-й и 2-й Алеутский.

158 собственников уже инициировали процесс газификации — заключили с ООО «Газпром газораспределение Томск» договор на технологическое присоединение к сетям газораспределения, еще 43 заканчивают оформление документов.

В настоящее время специалисты газораспределительной компании ведут работы по переводу первых 8 домов Соснового бора на отопление с помощью природного газа — подключают внутридомовое газовое оборудование, проводят инструктаж с потребителями по безопасному использованию газа в быту.

«По вопросам газификации рекомендуем обращаться в клиентский центр, где наши специалисты окажут профессиональную помощь по переводу домовладений на природный газ. Предлагаем также воспользоваться доступными онлайн-сервисами на сайте компании», — рассказала начальник Единого центра предоставления услуг ООО «Газпром газораспределение Томск» Наталья Алексеева.

Справка

ООО «Газпром газораспределение Томск» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания оказывает широкий спектр услуг по газификации объектов. Клиентский центр ООО «Газпром газораспределение Томск» находится по адресу: пр-кт Фрунзе, д. 170 а, тел. 902–025, edinoe.okno@gazpromgr.tomsk.ru. Время работы: с 9:00 до 18:00 в будние дни.

Прием граждан ведется по предварительной записи с соблюдением необходимых санитарных норм. На сайте компании реализована возможность подать онлайн-заявку на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям.

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