Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный09.10.2020 13:43

На космодроме Восточный открыли первый в Амурской области ростовой монумент Юрия Гагарина

В понедельник, 5 октября 2020 года, на территории Технического комплекса космодрома Восточный открыли монумент Юрия Гагарина. Это первый ростовой монумент, посвящённый первому космонавту, который находится в Амурской области. В руках у Юрия Алексеевича первый искусственный спутник Земли.

Здесь, на первом российском гражданском космодроме, создатели экспозиции — сотрудники Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») решили увековечить главные свершения в истории космонавтики: первый запуск искусственного спутника и первый полёт человека в космос.

Идея создания монумента и ее реализация принадлежит инженерам технического комплекса филиала ЦЭНКИ. 12 апреля 2021 года весь мир отметит 60-летний юбилей со дня первого полёта человека в космос, а 4 октября традиционно отмечают начало космической эры. В ознаменование этих дат и создан монумент.

Специалисты Космического центра «Восточный» не впервые вносят вклад в создание памятных космических мест: с их помощью установлены макеты ракет-носителей семейства «Ангара» и «Союз-2» в аэропорту Благовещенска, в АмГУ, на территории привокзальной площади Циолковского, на техническом комплексе, создан парк отдыха «Ангара», в прошлом году на стартовом комплексе космодрома Восточный создана «Аллея пусков».

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