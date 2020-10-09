Новгородские газовики приняли участие в сборе макулатуры

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

9 октября 2020, 17:15

Сегодня в центральном офисе ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» была организована экологическая акция по сбору макулатуры, в которой приняли участие работники компании. В результате проведенной акции было собрано более 550 кг бумаги и картона.

«Сбор макулатуры в Обществе проводим два раза в год. Многие сотрудники и целые отделы активно принимают участие в этих мероприятиях, показывая тем самым пример бережного отношения к природе, улучшения экологической ситуации и сбережения окружающей среды. Экологи подсчитали, что, собрав 100 кг макулатуры, можно спасти дерево. Поэтому с уверенностью можно сказать, что новгородские газовики сохранили сегодня еще 5 деревьев», — рассказала заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» Любовь Яковлева.

Сбор макулатуры и ее погрузка были организованы с соблюдением всех профилактических мер, участники экологической акции использовали средства индивидуальной защиты.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» входит в группу компаний ООО «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром») и осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Новгородской области. Коллектив насчитывает более 160 человек.

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