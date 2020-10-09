Н. Журавлев: Совет Федерации совместно с регионами подготовил ряд инициатив в сфере развития транспортной отрасли

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на заседании коллегии Министерства транспорта РФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил на итоговом заседании Коллегии Министерства транспорта Российской Федерации.

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Сенатор проанализировал результаты совместной работы и наметил пути дальнейшего взаимодействия с ведомством. «Особенно важно, что такая встреча проходит в период подготовки к принятию федерального закона о федеральном бюджете. Для нас, законодателей, осень – время напряженной работы над финансовым планом страны. В начале недели в Совете Федерации прошли традиционные парламентские слушания на эту тему».

Наряду с программами, определяющими качество жизни людей, в приоритетном порядке должны быть профинансированы проекты инфраструктурного пространственного развития страны

Парламентарий отметил, что помимо решения социально значимых вопросов, бюджет ориентирован на развитие. «Поэтому наряду с программами, определяющими качество жизни людей, в приоритетном порядке должны быть профинансированы проекты инфраструктурного пространственного развития страны. В проекте бюджета существенные средства предусмотрены на реализацию Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Николай Журавлев сообщил, что перед Правительством также поставлена задача поиска дополнительного финансирования, в том числе внебюджетного, для дальнейшего развития дорожного строительства.

«Реализация транспортного потенциала является одним из безусловных приоритетов для нашей страны. Речь идёт об обеспечении пространственного развития, о реализации тех национальных целей и стратегических задач, которые были поставлены Президентом в его указах, определены в национальных проектах, а также сформулированы на недавней встрече с сенаторами», — сказал он

По словам сенатора, на развитие дорожной сети в ближайшие три года планируется направить из федерального бюджета более 2,5 триллиона рублей, а с учетом региональных дорожных фондов – около 6 триллионов рублей.

Николай Журавлев указал, что в недавно одобренном Правительством Общенациональном плане действий по восстановлению занятости и доходов населения, обеспечению роста экономики и долгосрочных структурных изменений содержатся конкретные предложения, направленные на поддержку или, как в нем указано, «умную реабилитацию» транспортной отрасли. «Их реализация позволит улучшить деловой климат, сократить излишние регуляторные требования, усовершенствовать нормативно-правовую базу и, в конечном счете, повысить нашу логистическую эффективность».

По его мнению, новый импульс развитию отрасли способны придать крупные инфраструктурные проекты в сфере железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта. Важным направлением работы является содействие реализации проектов в сфере дорожного хозяйства, строительства скоростных автомагистралей и новых развязок в рамках международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Большими перспективами обладают проекты по расширению пропускной способности БАМа и Транссиба, развитию скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения, увеличению грузопотока по Северному морскому пути, модернизации региональных аэропортов.

«Транспорт является сферой, где особенно востребованы инновации. Все больше стран внедряют элементы искусственного интеллекта, формируют специальную «транспортную экосистему», в рамках которой с помощью цифровых технологий происходит взаимодействие человека, транспорта и окружающей среды», — сказал Николай Журавлев.

На фоне масштабных общенациональных проектов не следует забывать про региональный уровень. Именно на местах люди ежедневно сталкиваются с несовершенством инфраструктуры и транспортного сообщения, сказал законодатель.

Николай Журавлев подчеркнул, что для Совета Федерации принципиальное значение имеет выработка решений имеющихся проблем совместно с региональными органами государственной власти. «У нас есть конкретные результаты такой работы. Так, например, в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры был включен столь необходимый проект по строительству дороги в объезд Костромы и второго моста через Волгу. Начало строительства запланировано на конец 2021 года».

Сенатор сообщил, что совместно с субъектами РФ палата регионов подготовила еще ряд инициатив. «По нашему мнению, было бы целесообразным провести ревизию областных дорог для возможной передачи их на баланс федерального бюджета в случае высокого межрегионального значения. Аналогичное решение можно было бы предложить для взлетно-посадочных полос аэропортов межрегионального значения».

Парламентарий затронул тему развития арктической авиации и ее наземной инфраструктуры. «Для реализации потенциала арктических территорий РФ, а также в целях обеспечения жизнедеятельности в малонаселенных и труднодоступных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях этот вопрос имеет ключевое значение».

Сенатор указал, что при решении проблем транспортной сферы важно обеспечить синхронизацию всех программных документов стратегического характера, связанных с развитием отдельных регионов, отраслей экономики и на их основе совершенствовать законодательную базу.

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